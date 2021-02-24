Екатеринбург на коленях: коммунальщики уральской столицы разучились бороться с оледенением города?

Число обращений в травпункты Екатеринбурга из-за ушибов, полученных на обледеневших тротуарах, выросло в полтора раза минимум. Фото: Павел Ворожцов

Зима 2021 года продолжает испытывать уральцев на прочность: на этой неделе в Свердловской области в очередной раз ударили морозы. Но в Екатеринбурге, кажется, вновь забыли, что нужно быть готовыми к такой вполне ожидаемой для уральской зимы погоде. В итоге к гололёду на тротуарах, с которым никто нормально не борется уже несколько недель, снова добавился коллапс с транспортом – трамваи в столице Урала сегодня утром просто встали, а другой общественный транспорт был переполнен.

Последствия морозов

Аншлаг в травмпунктах

Каждый год на головы уральским чиновникам будто неожиданно сваливается снег и возникают проблемы с его уборкой. Нынче ситуация осложнилась внезапной оттепелью и ударившими вслед за ней морозами. О том, что даже центральные улицы Екатеринбурга, не говоря уже о других районах, превратились в один сплошной каток, «Облгазета» писала ещё в номере №23 от 10 февраля.

– На проспекте Ленина, около УрГУ, идёшь почти как сапёр, каждую секунду настороже, походку не знаю с чем сравнить, – пожаловалась екатеринбурженка Елена Ильина.

В результате в травмпунктах Екатеринбурга наступил полный аншлаг. Как рассказали журналисту «Облгазеты» в травматологическом пункте при екатеринбургской ЦГБ №23, число обращений к ним в этом месяце выросло в полтора раза. Похожую картину констатируют и в екатеринбургских ЦГБ №7, ЦГБ №20. В целом за сутки, по словам заведующего травмпунктом екатеринбургской ГКБ №14 Алексея Васева, к ним сейчас обращается порядка 100 человек. Помимо этого, как сообщили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе ГКБ №14, с начала 2021 года, по сравнению с прошлым годом, выросло и число обращений в травмпункт из-за обморожений.

Лично поговорить с теми, кто отвечает за очистку тротуаров в Екатеринбурге или в конкретном районе, к сожалению, просто невозможно – все идут в отказ. В итоге краткие, сухие, а главное – безымянные – ответы даёт только пресс-служба мэрии.

– Уборкой дорог и тротуаров в городе занимаются дорожно-эксплуатационные участки, которые созданы в каждом районе, – сообщили журналисту «Облгазеты» в администрации Екатеринбурга. – Снег чистят по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю. В случае выпадения осадков – ежедневно. В целом технология следующая: посыпка противогололёдным реагентом, затем прометание щеткой, установленной на мелкогабаритной уборочной технике, и посыпка мелкофракционным щебнем. Весь процесс механизирован. Часто горожане говорят: «А мы не видели, чтобы наш тротуар чистили». Это происходит потому, что техника работает преимущественно ночью, с 20:00 до 8:00.

Транспортный коллапс

Отдельная больная точка этой зимы – работа общественного транспорта в Екатеринбурге. Как только температура за окном опускается ниже минус 25–30 градусов, так сразу нарушается график движения транспорта, особенно трамваев. Это стало уже закономерностью, однако сегодняшняя ситуация «побила все рекорды»: трамваи на большинстве направлений в городе просто остановились, в результате чего другой транспорт был переполнен.

– Это связано с низовой метелью, которая была всю ночь и продолжалась утром, а также с низкими температурами, – пояснил «Облгазете» заместитель генерального директора по эксплуатации екатеринбургского предприятия «Гортранс» Андрей Ившин. – В результате образовывалась тонкая корочка льда при спрессовывании снега между колесом и рельсом, соответственно, пропадал контакт и вагон вставал. Такие ситуации возникали не раз, вагоны приходилось вытаскивать буксирами.

По словам Андрея Ившина, сбои в движении трамваев наблюдались в Кировском районе Екатеринбурга, в районе улиц Советской и Уральской, не могли подняться вагоны и в горку на улице Радищева. Также вставал рельсовый электротранспорт и в центре города, на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского. Медленно ходили и троллейбусы, но для них была ограничена скорость движения: из-за сильно натянутых проводов по причине мороза могла возникнуть угроза их обрыва. Также около 20 муниципальных пассажирских автобусов не смогли завестись утром и выйти на городские маршруты.

– Троллейбусы вышли в рейс в первый рабочий день недели без проблем, правда, ходили не по расписанию, потому что была ограничена скорость, – рассказал «Облгазете» водитель троллейбуса Сергей Мамаев. – А вот маршруток, особенно с утра, почти не было видно на дороге – видимо, замёрзли, не могли завестись. Очень мешает лёд: он повсюду на дорогах, многие остановки транспорта вообще не чищены. Этой зимой ужасная ситуация с чисткой дорог.

В чём причины?

Неэффективный химикат

Посыпаются все тротуары Екатеринбурга «Бионордом». Этот реагент для борьбы с гололёдом, который производят на Уральском заводе противогололёдных материалов в Перми, Екатеринбург закупает уже более десяти лет (подробнее о «Бионорде» – в материале «ОГ» №10 от 22.01.2019). В основе этого препарата – хлориды натрия и кальция. Претензий к этому веществу много: горожане постоянно жалуются, что от «этой химии» стало намного грязнее, портится обувь, страдает металл автомобилей. Но главное, что при температуре ниже минус 20 градусов он малоэффективен, а при температуре ниже минус 25 градусов, как признаются в администрации Екатеринбурга, совсем бесполезен: лёд не хочет таять. Поэтому, как пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, «при сильных морозах дороги и тротуары посыпают только мелкофракционным щебнем».

Почему «Бионорд» не использовали для очистки тротуаров, когда в городе был период «потепления» между морозами, – неизвестно. Но ещё более непонятно, для чего мы ежегодно закупаем этот реагент. В этом году, например, согласно данным сайта госзакупок, администрация Екатеринбурга потратила на «Бионорд» почти 100 миллионов рублей. Получается, зря?

– «Бионорд» несколько понижает температурный диапазон плавления льда, но иногда от этого делается только хуже, – считает доцент кафедры технологии электрохимических производств Уральского федерального университета Василий Низов. – Например, когда после оттепели в центре города этим препаратом посыпали уложенную пару лет назад гранитную плитку, от «Бионорда» на ней образовалась тонкая скользкая плёнка. А надо было просто посыпать тротуары золой или песком.

Дефицит кадров

Всего в распоряжении районных дорожно-эксплуатационных участков, по данным мэрии Екатеринбурга, имеется 623 единицы коммунально-уборочной техники. Но больше половины парка, 392 единицы, нуждаются в обновлении.

Однако ещё несколько лет назад с уборкой тротуаров в Екатеринбурге не было таких проблем. На улице постоянно находились рабочие, которые сметали снег и откалывали лёд ломиками. Сейчас же тротуары в основном полны только прохожими.

– Многие обратили внимание, что стало гораздо меньше дворников. И у подрядчиков, с кем заключены договоры на уборку, страшный кадровый голод. Некому работать, – считает депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев. – Из-за ограничений на въезд иностранцев в страну на время пандемии приток мигрантов в Свердловской области в январе-августе 2020 года сократился в 3,8 раза. Согласно исследованию Центра стратегических разработок, решить дефицит кадров без изменения условий ввоза мигрантов не удаётся. Местные жители не идут разнорабочими.

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По мнению водителя троллейбуса Сергея Мамаева, это самая худшая зима для общественного транспорта Екатеринбурга и для водителей за последние семь лет. Действительно, такой суровой зимы на Среднем Урале не было давно. Однако низкие температуры – нормальное явление для Урала, от которого мы, вероятно, уже просто отвыкли. Поэтому говорить, что нынешние морозы аномальны, и прикрывать этим плохую чистку дорог, не скоординированную работу общественного транспорта и собственные ошибки, мягко говоря, нагло.

А как в муниципалитетах? Переменчивая уральская погода привела к гололёду не только в Екатеринбурге, но и в других муниципалитетах Свердловской области. Так, в пресс-службе администрации Нижнего Тагила журналисту «Облгазеты» сказали, что очисткой дорог в их городе занимаются два предприятия. Тротуары посыпают песчано-гравийной смесью. Использование же соляных реагентов ограничено по распоряжению главы города: их применяют только на перекрёстках, опасных подъёмах, горках. – Предприятия, которые отвечают за содержание тротуаров и дорог, обслуживают только общегородские территории, – уточняют в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. – Всё, что касается внутриквартальных территорий, входит в ведение управляющих компаний. В Ирбитском муниципальном образовании для очистки дорог также применяют песчано-солевые смеси. – Асфальтированные дороги посыпаются смесями, грунтовые просто расчищаются грейдерами, – говорит глава Ирбитского МО Алексей Никифоров. – Обращаемся за помощью в «Свердловскавтодор», нанимаем частников. Стараемся устранять все проблемы вовремя. Пока ни одного предписания от ГИБДД не было, значит, работаем нормально.

-30 °C – SOS Пожары С начала этого года «Облгазета» уже неоднократно писала о пожарах в регионе. Морозы на этой неделе также внесли свою лепту: только за 23 февраля, как сообщили «Облгазете» в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, произошло 37 пожаров, из них 19 – в жилом секторе. Всего же с начала 2021 года в регионе произошло уже 528 пожаров в жилом секторе, из них 202 пожара – в индивидуальных жилых домах, 46 – в садовых товариществах. Это на 74 пожара больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из главных причин этого – морозы. Как правило, при низких температурах за окном люди часто используют для дополнительного обогрева жилья электрообогреватели, в связи с чем возрастает нагрузка на электропроводку. А значит, увеличиваются риски возгорания. 238 пожаров на Среднем Урале в этом году произошли в результате нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования – это 25 процентов от всех пожаров. Аварии на газопроводе В минувшие праздничные дни морозная погода испытывала на крепость и газовиков. Так, в Качканаре произошёл пожар на газопроводе – без газа остались 10,5 тысячи квартир и 941 дом в частном секторе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по устранению последствий пожара на газопроводе в Качканаре и по обеспечению всем необходимым жителей округа, оставшихся без голубого топлива. Котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, поэтому в многоквартирных домах отопление не пропало. Газ вернулся в квартиры и дома качканарцев спустя сутки. l В Оренбургской области также завершены работы по восстановлению газоснабжения. Утром 23 февраля там произошёл порыв с последующим возгоранием магистрального газопровода «Союз». Почти сутки без газа оставались пять населённых пунктов в Новосергиевском районе области. Газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». – Причину инцидента устанавливает специально созданная комиссия, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Екатеринбург» Денис Волков. – Работы по ликвидации аварии проводились в условиях экстремально низких температур и очень сильного ветра, непрекращающейся метели, а также при ограничениях на движение по автомобильным дорогам, установленных в Оренбургской области. Потребители обеспечены газом в кратчайшие сроки.

Опубликовано в №032 от 25.02.2021