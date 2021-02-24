В Нижнем Тагиле построят полигон и мусоросортировочный комплекс за 3 миллиарда

АО "Облкоммунэнерго" объявило конкурс на строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Работы обойдутся в 3 млрд 33,7 млн рублей.
Подрядчика выберут 30 марта. Строительство полигона и мусоросортировочного комплекса должно занять 20 месяцев. На объектах будет вестись обработка, накопление и захоронение мусора. Объекты должны быть сданы "под ключ".
Согласно данным с сайта госзакупок, максимальная мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, срок эксплуатации - 25 лет. В конце 2020 года в мэрии Нижнего Тагила сообщали, что новый мусоросортировочный комплекс должен появиться рядом со старым Кушвинским полигоном ТКО в 2022 году.
В городе прошли общественные слушания по этому проекту.
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