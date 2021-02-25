В Екатеринбурге за 107 миллионов отреставрируют "Фабрику-кухню УЗТМ"

Подать заявку на участие необходимо до 19 марта. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге планируют отремонтировать "Фабрику-кухню УЗТМ". За работы МКУ "Управление заказчика по капремонту" готово заплатить 106 млн 941 тысяч рублей (бюджет города).

Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, ремонту подлежит объект культурного наследия, расположенный по адресу ул. Красных партизан,9/ул. Культуры,3 (ЦК "Орджоникидзевский"). Все работы должны быть выполнены до 31 мая 2022 года.

Отмечается, что до начала работ подрядчик обязан получить в уполномоченном органе соответствующее разрешение и предоставить заказчику его копию. Кроме того, в МКУ должен быть передан пакет документов, в том числе график ремонта.

Ознакомиться с тех заданием можно тут. Подать заявку на участие необходимо до 19 марта.

По данным пресс-службы мэрии, ЕАСИ не переедет из здания-памятника, несмотря на капремонт.

Добавим, ещё в ноябре 2019 года прокуратура через суд обязала собственников "Фабрики-кухни УЗТМ" отремонтировать объект культурного наследия. Как показала проверка, ДК находится в ненадлежащем состоянии. Так, фасады здания местами разрушены до кирпичного основания. В части здания отсутствует кровля, территория завалена мусором, имеются и другие нарушения, искажающие исторический облик объекта. Кроме того, установлено, что ранее здесь произошёл пожар.