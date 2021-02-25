Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
25 февраля 2021, 21:00

В Екатеринбурге за 107 миллионов отреставрируют "Фабрику-кухню УЗТМ"

"Фабрики-кухни УЗТМ"

Подать заявку на участие необходимо до 19 марта. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге планируют отремонтировать "Фабрику-кухню УЗТМ". За работы МКУ "Управление заказчика по капремонту" готово заплатить 106 млн 941 тысяч рублей (бюджет города).

Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, ремонту подлежит объект культурного наследия, расположенный по адресу ул. Красных партизан,9/ул. Культуры,3 (ЦК "Орджоникидзевский"). Все работы должны быть выполнены до 31 мая 2022 года.

Отмечается, что до начала работ подрядчик обязан получить в уполномоченном органе соответствующее разрешение и предоставить заказчику его копию. Кроме того, в МКУ должен быть передан пакет документов, в том числе график ремонта.

Ознакомиться с тех заданием можно тут. Подать заявку на участие необходимо до 19 марта.

По данным пресс-службы мэрии, ЕАСИ не переедет из здания-памятника, несмотря на капремонт.

Добавим, ещё в ноябре 2019 года прокуратура через суд обязала собственников "Фабрики-кухни УЗТМ" отремонтировать объект культурного наследия. Как показала проверка, ДК находится в ненадлежащем состоянии. Так, фасады здания местами разрушены до кирпичного основания. В части здания отсутствует кровля, территория завалена мусором, имеются и другие нарушения, искажающие исторический облик объекта. Кроме того, установлено, что ранее здесь произошёл пожар.

Известно, что большая часть помещений "Фабрики-кухни УЗТМ" закреплена за МБОУ ВПО "Екатеринбургская академия современных искусств", около трети объекта находится в частной собственности у юрлица, ещё одна доля принадлежит физлицу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.02.2021, 21:00 / Общество
В Екатеринбурге за 107 миллионов отреставрируют "Фабрику-кухню УЗТМ"
25.02.2021, 19:50 / Общество
Жители Екатеринбурга выбрасывают 3,8 миллиона кубометров мусора в год
25.02.2021, 18:41 / Общество
Суд оставил экс-схиигумена Сергия в СИЗО до 28 мая
25.02.2021, 17:51 / Общество
Заксобрание Свердловской области будет награждать волонтёров
25.02.2021, 16:55 / Общество
За неделю ОРВИ заразились 29 122 свердловчанина