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Общество / Благоустройство и ЖКХ
1 марта 2021, 10:55

В Екатеринбурге восстановили электроснабжение

свет

Клиенты «Россети Урал» обеспечены электроснабжением в полном объёме. Фото: Алексей Кунилов.

В результате технологического нарушения на Ново-Свердловской ТЭЦ без света остались жители Екатеринбурга. Однако все неполадки были оперативно устранены.

По данным пресс-службы ОАО «МРСК Урала», короткое замыкание на ТЭЦ произошло вечером 28 февраля. Это стало причиной сбоя в электроснабжении центров питания, расположенных в столице Урала и пригороде – семь подстанций филиала «Свердловэнерго» (110 кВ) и три подстанции компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» (35 кВ).

Известно, что от этих центров запитаны жители Октябрьского района столицы Урала (микрорайоны Компрессорный, Парковый и Синие камни, посёлок Исток), а также жители Арамильского и Сысертского городских округов.

Устранением неполадок занимались энергетики «Россети Урал» и специалисты Свердловского филиала ПАО «ТПлюс». Свет вернулся в дома свердловчан через пару часов с момента отключения.

Клиенты «Россети Урал» обеспечены электроснабжением в полном объёме.

Областная газета Свердловской области

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