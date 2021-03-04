Свердловские власти одобрили законопроект о реновации устаревшего жилья

Новый закон позволит избавиться от устаревших жилых зданий, которые пока не признаны аварийными, но по техническому состоянию уже не соответствуют современным требованиям. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство Свердловской области одобрило законопроект о комплексном развитии территорий (КТР), который был разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Депутаты регионального Заксобрания рассмотрят закон в ходе весенней парламентской сессии.

Федеральный закон о КРТ, предполагающий расселение жителей ветхих домов и обновление жилой застройки с привлечением частных инвесторов, был принят в конце 2020 года. Для внедрения данного механизма на уровне субъекта РФ в регионе должен быть подготовлен соответствующий правовой акт. О разработке законопроекта о КРТ в Свердловской области стало известно в конце февраля.

Новый закон позволит избавиться от устаревших жилых зданий, которые пока не признаны аварийными, но по техническому состоянию уже не соответствуют современным требованиям. Также в документе закреплён механизм обеспечения жилищных прав граждан при проведении реновации жилфонда, предоставления участникам КРТ льгот и мер господдержки.

Разработанный в Свердловской области законопроект о комплексном развитии территорий в ближайшее время будет направлен в региональное Заксобрание, сообщает департамент информполитики Свердловской области. При этом для полноценного внедрения механизма КРТ на Среднем Урале властям ещё нужно будет, в частности, утвердить адресные программы развития территорий с нежилой застройкой и определить критерии, которым должны соответствовать дома, подлежащие реконструкции или сносу.

Напомним, что реновация жилья в Свердловской области ранее обсуждалась в ходе визита в Екатеринбург вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Отмечалось, что новый механизм будут внедрять прежде всего в Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской агломерациях. Главы муниципалитетов формируют свои предложения к изменению городских пространств и генпланов. Известно, что в УрФО определили уже 67 площадок под строительство 4,5 млн "квадратов" жилья. Реновация коснётся центров и окраин городов.

Читайте также:

Реновация жилья начнётся в Екатеринбурге с двухэтажных и трёхэтажных домов.

Евгений Куйвашев прокомментировал принятие закона о комплексном развитии территорий.