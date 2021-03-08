Жители 21 дома в Первоуральске остались без холодной воды

Из-за аварии на сетях водоснабжения более 20 домов остались без холодной воды. Фото: Алексей Кунилов.

В Первоуральске на проспекте Ильича в районе торгового центра “Пассаж” прорвало трубу. Из-за аварии на сетях водоснабжения более 20 домов остались без холодной воды.

Как сообщается на сайте мэрии Первоуральска, под отключение попали следующие дома:

пр-т Ильича, 12,21,25,29,31/2,33,37;

ул. Вайнера, 7А;

ул. Ватутина, 42;

ул. 1 Мая, 1, 3, 5, 7, 11;

ул. Ленина, 3А,5А;

ул. Строителей, 6,6А,8,8А;

ул. Чкалова, 48.

Кроме того, в домах на улицах Герцена, Комсомольская, Трубников и Чкалова снижено давление в сети водоснабжения.

После локализации аварии, специалисты организуют расчистку проезжих частей от воды. Из-за прорыва трубы также изменились маршруты движения нескольких автобусов:

Автобусы № 1, 2, 13, 18 не едут по ул. Вайнера: с Ленина автобусы поворачивают на Чекистов, а затем уходят на Строителей;

Автобусы № 7 и 16 ездят только до Банковского и обратно (до посёлка Пильный);

Автобусы № 11 полностью отменён до ликвидации аварии.