Жители 21 дома в Первоуральске остались без холодной воды

В Первоуральске на проспекте Ильича в районе торгового центра “Пассаж” прорвало трубу. Из-за аварии на сетях водоснабжения более 20 домов остались без холодной воды.
Как сообщается на сайте мэрии Первоуральска, под отключение попали следующие дома:
- пр-т Ильича, 12,21,25,29,31/2,33,37;
- ул. Вайнера, 7А;
- ул. Ватутина, 42;
- ул. 1 Мая, 1, 3, 5, 7, 11;
- ул. Ленина, 3А,5А;
- ул. Строителей, 6,6А,8,8А;
- ул. Чкалова, 48.
Кроме того, в домах на улицах Герцена, Комсомольская, Трубников и Чкалова снижено давление в сети водоснабжения.
После локализации аварии, специалисты организуют расчистку проезжих частей от воды. Из-за прорыва трубы также изменились маршруты движения нескольких автобусов:
Автобусы № 1, 2, 13, 18 не едут по ул. Вайнера: с Ленина автобусы поворачивают на Чекистов, а затем уходят на Строителей;
Автобусы № 7 и 16 ездят только до Банковского и обратно (до посёлка Пильный);
Автобусы № 11 полностью отменён до ликвидации аварии.