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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 марта 2021, 12:54

Стало известно, кто может заняться строительством мусоросортировочного завода «Екатеринбург-Юг»

мусосортировочный комплекс

Точное место расположения завода до сих пор не известно. Фото: Павел Ворожцов.

Назван претендент на право заключения концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Всего в предварительном отборе участвовали три компании – ООО «СРГ-Екатеринбург», АО «УБТ-Уралвагонзавод» и ООО «Экологические системы».

Требованиям конкурсной документации полностью соответствовала только одна заявка – от ООО "Экологические системы". Эта компания и стала победителем конкурса.

Окончательное решение о заключении концессионного соглашения будет принято после анализа экономической деятельности предприятия. Также необходимо убедиться в финансовой устойчивости ООО. Этот процесс может занять от 4 до 6 месяцев, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Как уточнили "Областной газете" в департаменте, точное место расположения завода до сих пор не известно (в 2019 году предполагалось, что комплекс появится на границе Екатеринбурга и Сысертского района). Его выберут после заключения договора на строительство.

Ранее "ОГ" писала, что глава региона Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2021 году планируется заключить концессионные соглашения. Среди таких объектов значатся полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс "Екатеринбург-Юг".

Данные по МСК "Екатеринбург-Юг".

Ориентировочная стоимость комплекса составит 9,11 млрд рублей, а стоимость полигона ТКО – 2,64 млрд рублей. Суммарно строительство завода обойдётся бюджету в 11,7 млрд рублей.

Сортировочный комплекс будет осуществлять обработку, накопление, утилизацию и обезвреживание ТКО, а полигон необходим для складирования мусора. Общая мощность полигона ТКО составит 660 тыс. тонн мусора в год, а мощность мусоросортировочного комплекса – 700 тыс. тонн мусора в год.

Старт строительства этих объектов запланирован на 2021 год. Завершить работы планируется в 2025 году.

Добавим, в рамках регпроекта "Комплексная система по обращению с ТКО" на Среднем Урале построят 17 мусоросортировочных комплексов и два завода по переработке отходов. К 2024 году их производственная мощность сможет обеспечить обработку 75% и утилизацию 36% всего мусора в регионе.

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