Капитальный подход

В перечень ремонтных работ входит и обновление фасада, и замена внутренних коммуникаций. Фото: Ольга Кошкина

В Свердловской области растёт уровень собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов. В 36 муниципалитетах он уже превысил среднеобластной показатель – 96,4 процента. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ заявили, что таких результатов не было с начала действия программы.

Кто лидирует?

Напомним, программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах заработала в Свердловской области в 2015 году. В перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли несколько тысяч МКД. Власти поставили задачу жителям – ежемесячно уплачивать взносы на капремонт, причём сделали их обязательными, внеся изменения в законодательство. Программа будет действовать до 2044 года.

Средства, собранные с жильцов, аккумулируются на спецсчетах многоквартирных домов, но большая часть денег оседает у регионального оператора – Фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах. Каждый месяц фонд обнародует уровень собираемости средств на капремонт по каждому муниципалитету. Он же контролирует ремонтные работы на территориях и ведёт претензионно-исковую работу с должниками.

Уровень собираемости средств рассчитывается из двух показателей – сколько средств начислено территории и сколько собрано жильцами по факту. Ещё три года назад уральцы выплачивали не более 80 процентов от начисленной суммы. В итоге муниципалитет копил долги, а фонд из-за нехватки денег сокращал объёмы ремонтных работ.

Сегодня ситуация изменилась: в среднем по области уплачивается 96,4 процента назначенных платежей. А несколько территорий сумели «перешагнуть» и эту планку. Так, например, в Асбесте, Талице, Красноуфимске, Карпинске, Пелыме собираемость средств на капремонт МКД превысила 100 процентов. А в Нижней Салде, Староуткинске, посёлке Уральский она поднялась до 98 процентов.

– Это означает, что собственники жилья не только вовремя уплачивают текущие начисления, но и погашают задолженность за предыдущие периоды, – прокомментировал генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Станислав Суханов.- Своей платёжной дисциплиной они продемонстрировали заинтересованность в капитальном ремонте и обеспечили максимальное выполнение программных мероприятий.

Воздействие на жителей

Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов так отреагировал на ситуацию:

– За время действия программы, конечно, были муниципалитеты, где жители оплачивали всё исправно. Но в таком количестве – впервые. 36 территорий сегодня вышли за среднеобластной показатель собираемости средств на капремонт многоквартирных домов. Если учесть, что в Свердловской области всего 94 муниципальных образования, то это треть региона, что очень хорошо.

Правда, как выяснилось, без административного ресурса не обошлось. Мэриям городов пришлось проводить с жильцами собрания и убеждать жителей уплачивать взносы вовремя – иначе капремонт затянется. Так, глава Краснотурьинска Александр Устинов вкратце отметил, что успех территории (в городе уровень собираемости средств составил 100,9 процента) – это «результат совместной работы фонда капитального ремонта, областного МинЖКХ и администрации города».

А глава Атига Татьяна Горнова (в этой территории уровень собираемости средств достиг 128,3 процента – лучший показатель в области) подробно изложила ситуацию:

– У нас есть три проблемных многоквартирных дома, где течёт кровля. Они стоят в программе капремонта, но собранных жильцами денег было недостаточно для проведения работ. Мы встретились с жильцами, показали им расчёты – сколько нужно на ремонт и сколько средств собрано по факту. И объяснили, что если они будут платить лучше – капремонт можно ускорить. Думаю, это и повлияло на ситуацию.

К тому же методу работы прибегли и в Гарях. Ещё год назад муниципалитет был в тройке худших территорий области по собираемости взносов на капремонт домов – жильцы уплачивали максимум 70 процентов начисленных денег. Сегодня этот показатель составляет 81,2 процента.

– Мы людям сказали, что если все они вовремя и в полном объёме платить не будут, капремонт их домов отодвинут на более поздний срок. Видимо, это сработало, – рассказал мэр Гаринского ГО Сергей Величко.

Пока в долгах

Хуже всех пока выплачивают взносы в Красноуральске и Верхотурье. В Красноуральске капремонту подлежат 287 многоквартирных домов, уровень собираемости средств составляет всего 78 процентов, задолженность жителей – 75 млн рублей. В Верхотурье должны «откапиталить» 119 многоквартирных домов, жители выплатили только 79 процентов платежей, долг территории – 8,7 млн рублей. Главы этих муниципалитетов ссылаются на низкий уровень жизни населения и неэффективную работу фонда с должниками (см.«Облгазету» №138 от 31.07.2020 г.). Ситуация длится уже не первый год. При этом информации о выходе местных властей на население, как в случае с Гарями, Атигом и Краснотурьинском, нет.

Всего в этом году региональная программа капремонта охватит 1100 многоквартирных домов, в 313 из них ещё и лифты заменят. В Екатеринбурге собираемость взносов жителей пока остаётся на уровне 90,9 процента (как и в прошлом году). На учёте в фонде состоят 4983 дома, начислено 12,7 млрд рублей платежей, по факту оплачено 11,6 млрд рублей, долг населения составляет 1,6 млрд.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На заметку С января этого года в Свердловской области повысился минимальный размер взноса на капремонт. Сейчас он составляет 10 рублей 11 копеек за один квадратный метр площади помещения (это на 39 копеек выше прошлогоднего тарифа). Как пояснили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, минимальный тариф на капремонт подлежит ежегодной переоценке в течение всего срока действия программы. Размер взноса рассчитывается по методике Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к ремонту домов, необходимого объёма работ, стоимости стройматериалов и других параметров. Новый тариф установлен в пределах прогнозируемого индекса инфляции (на четыре процента). Напомним, что ежемесячные взносы за капремонт никак не связаны с количеством человек, прописанных либо проживающих в квартире. Сумма платежа напрямую зависит от площади помещения собственника. К слову, в 2015 году, когда программа только стартовала, размер взноса не превышал 6 рублей за кв. метр.