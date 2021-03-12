Фонд ЖКХ выделит 74,25 миллиона на замену лифтов в домах Екатеринбурга и Нижнего Тагила

Из выделенных средств 25 млн будут направлены в Екатеринбурга, ещё 7 млн – в Нижний Тагил. Оставшиеся деньги – около 42 млн рублей – поступят в региональную казну. Фото: Галина Соловьёва.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ одобрили заявку Свердловской области на получение финансовой поддержки на замену лифтов в многоквартирных домах. От госкорпорации регион получит более 74 млн рублей.

По данным департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, Средний Урал первым в России подал заявку на финансирование работ в многоквартирниках со спецсчетами. Согласно одобренной заявке региону выделят 74,25 млн рублей.

"Финансовая поддержка госкорпорации будет направлена на оплату части расходов консолидированного бюджета региона на замену в 38 многоквартирных домах 100 лифтов, отработавших назначенный срок службы, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле", – говорится в сообщении. Ожидается, что замена лифтового оборудования позволит улучшить условия проживания 10 763 граждан.

Ранее "Облгазета" уже сообщала, что свердловское правительство направит 200 млн рублей на обновление лифтового оборудования в жилых домах со спецсчетами в трёх муниципалитетах. Речь идёт об Екатеринбурге (замене подлежит 161 лифт), Нижнем Тагиле (41) и Каменске-Уральском (9).

По словам главы регионального минЖКХ Николая Смирнова, изначально на выделенные правительством деньги планировалось отремонтировать 211 подъёмников в домах указанных городов.

"Сейчас, благодаря возмещению части затрат из средств госкорпорации, у нас появилась возможность отремонтировать ещё как минимум 40 лифтов и включить в список ещё несколько объектов жилфонда", – передаёт слова Николая Смирнова департамент информполитики Свердловской области.

По данным главы минЖКХ, более 7 млн рублей будут направлены на обновление лифтового парка в домах Нижнего Тагила, ещё около 25 млн рублей – Екатеринбурга. Оставшиеся деньги – около 42 млн рублей – поступят в региональную казну и также будут задействованы в софинансировании программных мероприятий.

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