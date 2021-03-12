Тепло вернулось в дома жителей Артёмовского

Минувшей ночью в регионе было морозно. Фото: Галина Соловьёва.

В Артёмовском восстановили нарушенное из-за коммунальной аварии теплоснабжение. Работы велись 14 часов.

По данным пресс-службы АО «Облкоммунэнерго», 15 многоквартирников, расположенных на улицах Гагарина, Мира, Терешковой, остались без тепла этой ночью. Причиной стал порыв квартальной теплосети на Гагарина, 5.

Ремонт теплотрассы продолжался всю ночь и был завершён в 7:30. После этого энергетики начали подачу тепла потребителям.

"После 14 часов энергетики снова "затопили" все 15 многоквартирников", – говорится в сообщении АО.

Напомним, минувшей ночью на территории Свердловской области отмечались достаточно низкие температуры. Столбики термометра опускались до -22...-27ºС, при прояснении до -32...-37ºС.