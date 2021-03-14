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Общество / Благоустройство и ЖКХ
14 марта 2021, 16:46

Московская компания построит мусорный полигон под Нижним Тагилом за 2,7 миллиарда

Мусороперерабатывающий завод

Строительство полигона и мусоросортировочного комплекса займёт 20 календарных месяцев. Фото: Павел Ворожцов.

Компания "Интертехэлектро" стала единственным участником конкурса на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО под Нижним Тагилом. Московское предприятие снизило начальную цену договора на 260 млн рублей.

Информация о результатах конкурса опубликована на портале госзакупок. "Интертехэлектро" построит мусорный завод за 2 млрд 773 млн рублей, хотя начальная (максимальная) цена договора была 3 млрд 33 млн рублей.

Напомним, строительство полигона и мусоросортировочного комплекса займёт 20 календарных месяцев. На объектах будет вестись обработка, накопление и захоронение мусора.

Максимальная мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, срок эксплуатации - 25 лет. В конце 2020 года в мэрии Нижнего Тагила сообщали, что новый мусоросортировочный комплекс должен появиться рядом со старым Кушвинским полигоном ТКО в 2022 году.

Кстати, 9 марта был назван главный претендент на право заключения концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг". Речь идёт об ООО "Экологические системы". Место строительства полигона под Екатеринбургом будет определено после заключения договора о строительстве. 

Областная газета Свердловской области

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