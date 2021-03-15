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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 марта 2021, 21:09

Мэрия Екатеринбурга показала проект благоустройства парка им. 50-летия ВЛКСМ

Парк

Вплоть до 23 марта любой желающий может предложить изменения в проект. Фото: эскиз проекта благоустройства парка с сайта мэрии Екатеринбурга.

Администрация Екатеринбурга представила эскизный проект благоустройства парка им. 50-летия ВЛСКМ, который победил в онлайн-голосовании. Вплоть до 23 марта любой желающий может предложить изменения в проект.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, основными проблемами парка являются сезонное переполнение или же высыхание водоёмов, отсутствие освещения, недостаток скамеек и урн, а также отсутствие современных спортивных комплексов. Победивший в голосовании вариант благоустройства должен решить обозначенные недостатки.

Фото: эскизный проект

Эскиз, разработанный ОАО "ЧЕЛЯБТЯЖМАШПРОЕКТ", подразумевает благоустройство водоёмов на территории парка и прибрежных зон, реконструкцию дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп и дополнительное озеленение рекреации.

Ознакомиться с эскизом проекта, оставить отзыв, собственные пожелания и предложения можно на сайте администрации Екатеринбурга до 23 марта 2021 года.

Фото: эскизный проект

Парк имени 50-летия ВЛКСМ расположен в юго-западной части города, в Ленинском районе, в границах улиц Ясной - Чкалова - Шаумяна. Он занимает площадь в 13,8 га.

Областная газета Свердловской области

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