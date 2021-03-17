Рухнувшую крышу корта в Серове восстановят к середине апреля

Сейчас корт в Серове выглядит почти как во время реконструкции семь лет назад Фото: Ксения Носенко

В Серове подрядчик за свой счёт восстанавливает крышу хоккейного корта «Алмаз», которая рухнула после февральских снегопадов. Большую часть работ планируют закончить до конца марта, и примерно две недели останется на выполнение доработок. К середине апреля «Алмаз» должен быть полностью восстановлен.

Напомним, 7 февраля крыша серовского корта не выдержала схода снега, отчего произошло обрушение каркасно-тентовой конструкции: четыре фермы были повреждены, а сам тент порвался в нескольких местах (подробнее в материале «Несокрушимый» рухнул» в «ОГ» № 024 от 11 февраля). Как объяснили в пресс-службе мэрии, спусковым крючком стали обильные осадки и резкая смена температурного режима (от +2 до -35°С).

На момент обрушения людей на территории спорткомплекса не было. После происшествия корт закрыли, местные власти создали комиссию по выяснению причин происшествия и связались с производителем конструкции из Барнаула. Пока власти ждут официальных результатов экспертизы, компания ведёт восстановительные работы за счёт собственных средств.

Как сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Серова Александр Вовяков, реконструкция идёт на протяжении трёх недель.

– Сначала разобрали конструкции – был убран тент, всё железо по периметру и шесть сломанных несущих конструкций (ферм). Их заменили на новые, – пояснил Александр Вовяков. – Сейчас идёт демонтаж оставшихся четырёх ферм – их тоже заменят. После этого снова натянут тент, обратную сторону обошьют железом.

Кстати: На сайте компании-подрядчика можно посмотреть, как монтировали ледовый стадион в 2013 году. Этому событию посвятили отдельный сюжет. Каркасно-тентовое сооружение доставили автотранспортом с производственной базы компании и монтировали в течение нескольких недель.