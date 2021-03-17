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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 марта 2021, 13:24

Гранитную плитку уложат ещё на одной улице в Екатеринбурге

Переулок Банковский "оденут" в гранит

Эскиз обновлённого переулка Банковский был утверждён Советом по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга. Фото: мэрия столицы Урала

Мэрия Екатеринбурга опубликовала эскиз переулка Банковский, который ждёт капитальный ремонт. По задумке архитекторов, основную пешеходную дорожку от переулка Театрального до улицы Малышева "оденут" в гранит.

Проект представила директор ООО "Техэкопроект" Светлана Погорова. Она рассказала, что на территории переулка появятся фонтаны и цветники, а также будут высажены липы, клёны и яблони. Прочные гранитные плиты будут выложены на пешеходной дорожке длиной 200 метров шириной 4 метра.

Эскиз обновлённого переулка Банковский был утверждён Советом по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что до этого гранитную плитку в Екатеринбурге уложили на пр. Ленина и ул. Малышева. В этом уральская столица идёт по пути Москвы, где многие улицы вымощены гранитом. Однако в Екатеринбурге реализация этой идеи обернулась коммунальным фиаско городских властей. В 2019 году "Областная газета" рассказывала о роскуроченных тротуарах, падающих на плтихах женщинах и невыполнении работ по укладке плтики в срок. В прошлом году подрядчики устраняли недочёты - перекладывали "гуляющую" плитку.

Фото: эскиз обновлённого переулка Банковский
Областная газета Свердловской области

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