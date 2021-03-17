В ЕМУП "Водоканал" прокомментировали проблему со строительством инфраструктуры для Универсиады

Для объектов Универсиады "Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей. Фото: Галина Соловьёва.

начальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

начальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopначальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopначальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

начальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Екатеринбургском МУП "Водоканал" заявили о проблеме при планировании строительства инфраструктуры для объектов Универсиады-2023. У предприятия нет источника для возврата займа в размере 383 млн рублей.

Об этом сообщил начальник инвестиционной службы "Водоканала" Дмитрий Миронов во время презентации отчёта на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы.

"383 миллиона - это сумма без НДС, которая планируется на реализацию Универсиады. На сегодняшний день у нас нет источника возврата этого потенциального кредита", - сообщил начальник инвестиционной службы МУП "Водоканал".

По его словам, сейчас предприятие прорабатывает данный вопрос с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, а также региональным минстроем.

Дмитрий Миронов отметил, что для объектов Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, "Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей. Проектная и рабочая документации уже готовы. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

В ЕМУП "Водоканал" пояснили "Областной газете", что предприятие надеется решить эту проблему до начала строительства инфраструктуры.

"Деньги на это у нас есть, кредиты уже взяли, конкурсные процедуры запущены. Сейчас нам необходимо определить источник финансирования до того, как мы приступим к стройке, чтобы не пришлось решать эти вопросы в судебном порядке", - прокомментировали в пресс-службе "Водоканала".

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