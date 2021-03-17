Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 марта 2021, 14:05

В ЕМУП "Водоканал" прокомментировали проблему со строительством инфраструктуры для Универсиады

Универсиада

Для объектов Универсиады "Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей. Фото: Галина Соловьёва.

начальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
начальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopначальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopначальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
начальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий МироновПодробнее на РБК:https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6050c3869a79471e11e06289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Екатеринбургском МУП "Водоканал" заявили о проблеме при планировании строительства инфраструктуры для объектов Универсиады-2023. У предприятия нет источника для возврата займа в размере 383 млн рублей.

Об этом сообщил начальник инвестиционной службы "Водоканала" Дмитрий Миронов во время презентации отчёта на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы.

"383 миллиона - это сумма без НДС, которая планируется на реализацию Универсиады. На сегодняшний день у нас нет источника возврата этого потенциального кредита", - сообщил начальник инвестиционной службы МУП "Водоканал".

По его словам, сейчас предприятие прорабатывает данный вопрос с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, а также региональным минстроем.

Дмитрий Миронов отметил, что для объектов Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, "Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей. Проектная и рабочая документации уже готовы. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

В ЕМУП "Водоканал" пояснили "Областной газете", что предприятие надеется решить эту проблему до начала строительства инфраструктуры.

"Деньги на это у нас есть, кредиты уже взяли, конкурсные процедуры запущены. Сейчас нам необходимо определить источник финансирования до того, как мы приступим к стройке, чтобы не пришлось решать эти вопросы в судебном порядке", - прокомментировали в пресс-службе "Водоканала".

Читайте также:

В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 обновят 14 улиц.

ЕВРАЗ приступил к отгрузке металла для строительства объектов Универсиады-2023.

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.03.2021, 16:32 / Общество
Для 697 тысяч выпускников создадут 542 тысячи бюджетных мест в вузах
17.03.2021, 16:26 / Общество
Госдума РФ приняла законопроект об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов
17.03.2021, 15:21 / Общество
Алексей Орлов подписал документ о строительстве водопровода для логопарка "Кольцовский"
17.03.2021, 14:43 / Общество
В очереди на вакцинацию от COVID-19 стоят более 200 тысяч свердловчан
17.03.2021, 14:07 / Общество
Названа дата «Майской прогулки-2021» в Екатеринбурге