Федеральный Фонд защиты прав дольщиков завершит недострой в Нижнем Тагиле

На достройку домов для 317 граждан направят 781 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение завершить три недостроя в Пермском крае и Свердловской области. Также 577 дольщикам будут выплачены компенсации за шесть проблемных домов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ, председателя наблюдательного совета фонда Марата Хуснуллина, 781 млн рублей будет направлен на достройку домов для 317 граждан, а ещё 1,1 млрд - на компенсации по рыночной стоимости. Первые выплаты поступят до конца марта.

Фонд обещает достроить два дома в Пермском крае (застройщик - ЖСК "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь") и один дом в Свердловской области (застройщик - "СУ-1"). Речь идёт об одном из недостроев в Нижнем Тагиле, но о каком именно - не уточняется.

Компенсации получат дольщики следующих застройщиков: "СУ-1" (Свердловская область), "Квартал" (Ленинградская область), ЖСК "Триумф. Квартал 2" (Пермский край), СКФ "Комфорт" (Брянская область), фирма "Три Асс" (Чувашия) и ЖСК "Нефтяная, 3" (Томская область).

Напомним, на прошлой неделе вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько рассказал, какие проблемные дома будут достроены в течение года. Он назвал ЖК "Гаринский" и два дома в ЖК "Кольцовский дворик".