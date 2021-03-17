Владимир Путин поручил прокурорам решить проблему с необоснованным ростом тарифов ЖКХ

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, где были подведены итоги работы ведомства в прошлом году и обозначены цели на текущий год. Он поручил, в частности, решить проблему с необоснованным повышением тарифов на оплату ЖКУ.

Он отметил, что для многих россиян вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаются очень "чувствительными".

"Это и неоправданный рост тарифов, понятно, что экономика живёт по своим законам и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Также Владимир Путин выразил надежду на принципиальную позицию прокуроров по вопросам защиты и восстановления прав обманутых дольщиков. Он поручил региональным главам органов прокуратуры контролировать ситуацию с долгостроями и лично решать проблемы пострадавших граждан-участников долевого строительства. Президент РФ указал на необходимость пресекать попытки недобросовестных застройщиков воспользоваться юридическими лазейками для обмана людей.

Добавим, что сегодня Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение завершить три недостроя в Пермском крае и Свердловской области. Также 577 дольщикам будут выплачены компенсации за шесть проблемных домов.