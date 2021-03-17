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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 марта 2021, 22:05

В Екатеринбурге жителям Химмаша вернули свет

лампочка

В микрорайоне возобновлена подача электроэнергии. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге на Химмаше возобновлено электроснабжение. Микрорайон оставался без света из-за пожара на подстанции.

Как рассказали в отделе по связям с общественностью «Россети Урал»-«Екатеринбург», нарушение электроснабжения части потребителей микрорайона Химмаш произошло в 19:36. К месту происшествия выехали аварийные бригады.

В ходе осмотра специалисты выявили "повреждение кабельной перемычки в одной из трансформаторных подстанций, которое сопровождалось задымлением и характерным для такого повреждения хлопком". При этом возгорания не было.

На устранение инцидента энергетикам потребовалось менее двух часов. Сейчас в микрорайоне возобновлена подача электроэнергии.

Ранее жители Химмаша сообщали об отключении света на улицах Инженерная, Грибоедова, Бородина, Косарева.

Областная газета Свердловской области

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