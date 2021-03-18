В Свердловской области представили новую схему обращения с мусором

Необходимость обновления территориальной схемы возникла в связи с появлением новых инфраструктурных объектов, задействованных в логистике потоков ТКО. Фото: Павел Ворожцов.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области подготовило актуализированную территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Жителям региона предлагают принять участие в общественном обсуждении документа.

Необходимость обновления территориальной схемы возникла в связи с появлением новых инфраструктурных объектов, задействованных в логистике потоков коммунальных отходов, а также изменением данных об отходообразователях. В документ внесли дополнительные техрешения по объектам обработки, утилизации и размещения ТКО, которые планируются к постройке.

Кроме того, за последний год число контейнерных площадок в регионе выросло почти на 3 тыс. единиц. Эти изменения также внесли в обновлённую территориальную схему, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: документ с сайта минЖКХ Свердловской области

Согласно законодательству, актуализация терсхемы может быть проведена только по результатам общественных обсуждений, с учётом поступивших предложений. Высказать замечания и внести предложения можно в период с 18 марта по 5 апреля включительно. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального минЖКХ.

Напомним, что последний раз общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с ТКО проходило год назад.