Евгений Куйвашев поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Евгений Куйвашев поблагодарил работников ЖКХ за целеустремлённость, профессионализм и весомый вклад в повышение качества жизни уральцев. Фото: Владимир Мартьянов.

В воскресенье, 21 марта, работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания отмечают профессиональный праздник. Уральцев, занятых в этой сфере, поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что сегодня развитию данной отрасли уделяется огромное внимание. В 2020 году на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах было потрачено более 1,3 млрд рублей, в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" было обустроено 48 площадок и 54 общественные территории, а благоустроенные территории становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Евгений Куйвашев заявил, что сейчас на Среднем Урале продолжаются работы в рамках программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. За прошедший год были отремонтированы 1 167 домов, где проживают 56 тыс. человек.

"Приятно отметить, что в Свердловской области с каждым годом растёт качество бытового обслуживания населения: расширяется спектр услуг, повышается уровень сервиса и квалификации работающих в бытовом обслуживании кадров", - сказал глава региона.

Он поблагодарил работников ЖКХ за целеустремлённость, профессионализм и весомый вклад в повышение качества жизни уральцев, а также пожелал им здоровья, благополучия и успехов в работе.

Полный текст поздравления читайте в номере "Областной газеты" за 20 марта.