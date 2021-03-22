В Екатеринбурге затопило Сибирский тракт и улицу в микрорайоне Заречный

Причиной коммунальных аварий могли стать перепады температур. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в Екатеринбурге на сетях ЕМУП "Водоканал" произошли две крупные коммунальные аварии. Из-за порыва труб затопило Сибирский тракт и улицу в микрорайоне Заречный.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕМУП, бригады уже приступили к ликвидации аварий. На Сибирском тракте зафиксирована течь в колодце, порыв мог произойти на трубе диаметром 400 мм. В свою очередь на улице Толедова специалисты продолжают поиск места утечки.

Изданию уточнили, что причиной коммунальных аварий могли стать перепады температур, которые особенно влияют на изношенные сети. Ожидается, что все работы будут выполнены сегодня. По возможности планируется избежать отключения воды у потребителей.