Опубликован график опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме

При наличии технической возможности во время ремонтов часть потребителей будет переключена на другие теплоисточники. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловские энергетики начали подготовку к предстоящему отопительному сезону. Разработан график гидравлических испытаний теплосетей в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме.

В указанных городах опрессовки пройдут в четыре этапа:

первый этап – с 18 по 21 мая;

второй – с 8 по 11 июня;

третий – с 20 по 23 июля;

четвёртый – с 10 по 13 августа.

Как рассказали "Облгазете" в пресс-службе филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс", до старта испытаний температура горячей воды будет понижена до 40ºС. Её восстановят только после окончания опресовок.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону энергетики Т Плюс и ЕТК также займутся ремонтом водоподготовоки теплоисточников в столице Урала. Соответствующий документ утверждён горадминистрацией и согласован со всеми участниками процесса теплоснабжения.

"Тепловые станции и котельные в межотопительный период будут уходить на профилактику, для проведения тех видов ремонтных работ, которые без полного отключения оборудования теплофикационного комплекса выполнить невозможно", – отметили изданию.

График ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге:

Среднеуральской ГРЭС с 17 по 30 июля;

Ново-Свердловская ТЭЦ с 7 по 20 июня;

Отмечается, что при наличии технической возможности во время ремонтов часть потребителей будет переключена на другие теплоисточники и продолжит получать горячую воду.