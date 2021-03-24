Дом с «морщинками»

Дом для выпускников детдома был заселён в декабре 2019 года Фото: Галина Соколова

С 2012 по 2017 год «Облгазета опубликовала цикл материалов «Дом с плесенью». В них рассказывалось о браке строителей при возведении жилья для выпускников детдомов и переселенцев из ветхих бараков. Тогда наши журналисты обнаружили более 20 многоэтажек, разочаровавших новосёлов. Отметились Верхотурье, Ревда, Карпинск, Первоуральск и многие другие муниципалитеты. К сожалению, тема имеет продолжение: недавно с жалобами на дом с трещинами в редакцию обратились выпускники детдомов Нижнего Тагила, которые справили новоселье чуть более года назад.

Сирот обидели?

Дома, построенные для нижнетагильских льготников на улице Пиритной, найти просто. Вокруг расположены скособоченные старые двухэтажки, и только два пятиэтажных дома могут похвалиться аккуратными фасадами и современной детской площадкой. В каждом живут 60 семей выпускников детдомов. Речь пойдёт о более молодом многоквартирнике, заселённом в конце 2019 года – доме по Пиритной, 8 б. В роли заказчика выступал Фонд жилищного строительства Свердловской области, строила нижнетагильская компания «Ресурс». На возведение здания было потрачено из областного и федерального бюджетов 79,4 миллиона рублей.

Получали ключи от своих квартир молодые люди с хорошим настроем. Правда, дом на самой окраине города, горячая вода из бойлера, на дверях проступает иней, не горят уличные фонари, но всё это вторично. Главное же – есть надёжная крыша над головой, и через пять лет однушка, подаренная государством, может стать собственной.

Энтузиазм улетучился этой зимой: жители стали замечать трещины. На стенах и потолках здания они смотрелись как первые морщинки на лице – были едва заметны. Зато тамбуры перекосило значительно: сквозь щели можно было увидеть улицу, и входные двери перестали закрываться. Жильцов охватила паника: «Наш дом рушится!»

На встречу с потерявшими покой жителями Пиритной приехали специалисты Фонда жилищного строительства и представители компании-застройщика. Осмотр выявил повреждения фундаментов и стен входных групп, а также подтопление подвала канализационными стоками.

Как за год могли появиться сквозные щели? Жители посчитали, что дом возвели без должного усердия и контроля, так как он предназначался детдомовцам.

– Обидно, что людям, обделённым в детстве родительской лаской, строят совсем уж экономные дома. Например, у нас нет горячей воды, нагреваем электричеством. Один только змеевик (полотенцесушитель) с розеткой в ванной чего стоит! А теперь ещё и трещины на стенах. Видимо, ответственные лица решили, что сиротам и так сойдёт, не следили за качеством строительства, – считает супруга выпускника детдома Ангелина Пирожкова.

Однако в Фонде жилищного строительства заверили, что проект дома прошёл государственную экспертизу. Перед этим были выполнены инженерные и геодезические изыскания. Ведомство вело строительный контроль и выдало заключение о соответствии строительной документации.

Коварный колодец

Между тем виновник разрушительных бед булькает рядышком. В десяти метрах от нового дома находится неисправный канализационный колодец.

– В этот колодец текут жидкие отходы из пяти двухэтажных домов. Он забит, поэтому грязный поток идёт под горку – к нашему дому, в подвал. В подъездах чувствуется запах канализации, в квартирах летают мошки. Но не это самое страшное: вода то замерзает, то оттаивает и может нарушить устойчивость фундамента дома – как уже подняла часть асфальта и небольшие фундаменты тамбуров, – объяснил житель дома Антон Иванов.

Специалисты осмотрели злосчастный колодец и пришли к тем же выводам. Отведением стоков займутся коммунальные службы, как только городская администрация найдёт хозяина колодца. Строители оперативно снесли разрушающие тамбуры и обещали в течение весенних месяцев установить новые. С тамбурами всё понятно, а надёжен ли фундамент самого дома?

– Проверили фундамент дома – никаких проседаний, трещин и других дефектов не выявлено. Поэтому официально заявляю, ни жильцам, ни самому дому ничто не угрожает, – заверил директор ООО «Ресурс» Сергей Дроздач.

По словам подрядчика, строительная экспертиза будет выполнена в течение месяца. Также сданы на анализ пробы воды из подвала и колодца. Первоочередной задачей является восстановление нарушенной канализационной системы, иначе стоки из колодца могут добраться и до фундамента новостройки.

Беда всей области? Тагильский случай – неединичен, и они похожи: строительство идёт в сжатые сроки, подрядчик старается сэкономить, в том числе – на стройматериалах, да и жильцы не всегда берегут вверенное им жильё. Так, комиссия по социальной политике думы Новоуральского городского округа обсудила проблему некомфортного микроклимата в новом доме для льготников на улице Льва Толстого. После заселения выпускники детдомов жаловались на мокрые стены, отклеивающиеся обои и лужи на полу. Депутаты высказались за комиссионное обследование объекта, по итогам которого необходимо обязать подрядчика — ООО «Стройтиера» — выполнить все гарантийные обязательства. Новоуральская прокуратура также инициировала свою проверку соблюдения нормативов по влажности и температуре внутри жилья. Похожая история произошла с многоквартирным домом 28/1 в посёлке Вересовка Первоуральского ГО – в 2018 году туда переселили жильцов злополучного дома на Заводской, 14, разрушенного взрывом бытового газа ещё в 90-х. Строительство вела компания «Стройтэк», объект возвели всего за девять месяцев. При сдаче дома в эксплуатацию никаких дефектов выявлено не было, но зимой жильцы верхних этажей пожаловались на грибковые пятна на стенах и потолках. Выехавшая на место комиссия обязала подрядчика устранить замечания в рамках гарантийных обязательств, а жильцам порекомендовала «поддерживать температурно-влажностный режим» в помещениях. Но, как пояснили «Облгазете» в объединённой жилищной компании «Первоуральское ремонтное предприятие», замечания устранили лишь частично. Среди перечисленных дефектов – трещины на стенах в трёх квартирах (проблему устранили только в двух), проблемы с отмосткой и плиткой в подъездах и на улице, проблемы с тепловыми счётчиками: после сдачи дома некоторые приборы давали неправильные показания. – В подвальном помещении была выкрошена стена – летом её заштукатурили,- рассказывают в компании. – Перегорели 11 светодиодных светильников в тамбурах – их поменяли по гарантии. Но сейчас восемь штук снова не работают, и мы меняем их самостоятельно. Не дождавшись подрядчика, своими силами починили протекающую крышу и заштукатурили подъезд на пятом этаже. В Ревде сироты попросили признать аварийным дом на Садовой, 3, построенный в 2015 году. Через полгода на стенах здания образовались трещины, начала отваливаться штукатурка. Подрядчик провёл гарантийный ремонт, но трещины появились снова, а вскоре компания обанкротилась. Последний раз о судьбе дома местное издание «Городские вести» рассказывало в августе прошлого года. Сообщалось, что была проведена экспертиза. Её выводы оказались неутешительными. Последний раз издание «Городские вести» рассказывало о новостройке на Садовой в октябре прошлого года: в августе межведомственная комиссия в Ревде признала дом аварийным и подлежащим расселению, а осенью Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Подробнее о судьбе дома расскажем в одном из следующих номеров. «Фонд жилищного строительства предложил ревдинской администрации признать квартиры непригодными для проживания, а дом — аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Судьбу здания предстоит решить межведомственной комиссии», – сообщили «Городские вести». А буквально на днях на телеканале «ОТВ» вышел сюжет о новостройке в посёлке Дружинино Нижнесергинского района, жильцы которой после переселения начали бороться с грибком. В администрации людям объяснили, что грибок в новом доме мог появиться из-за неправильного использования вентиляции. Подробнее о доме «Облгазета» расскажет в одном из следующих материалов.

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