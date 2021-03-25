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Общество / Благоустройство и ЖКХ
25 марта 2021, 12:10

Общегородской субботник пройдёт в Екатеринбурге 24 апреля

Женщины на субботнике

Генеральная уборка состоится на территориях медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли, общепита, бытового обслуживания населения. Фото: Александр Зайцев

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил дату общегородского субботника - 24 апреля. Месячник чистоты стартует с понедельника, 29 марта, и пройдёт до 30 апреля.

Коммунальные службы продолжат очищать от снега, грязи и мусора дороги и парки.

"В этот весенний период в городе пройдёт санитарная уборка улиц, скверов, парков и лесопарков, дворовых территорий и других объектов внешнего благоустройства. Генеральная уборка состоится на территориях медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли, общепита, бытового обслуживания населения, промышленных предприятий", - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В прошлом году субботник планировали провести 27 апреля, однако из-за коронавируса массовый выход на уборку территорий был отменён.

Областная газета Свердловской области

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