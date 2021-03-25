Евгений Куйвашев подписал закон о реновации жилья

Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий. Документ вступит в силу с 4 апреля.

В законе прописаны такие понятия, как комплексное развитие территорий, КРТ жилой и нежилой застройки, КРТ по инициативе правообладателей и объект капитального строительства.

Документ закрепляет за высшими органами госвласти в регионе самые значимые полномочия в сфере КРТ. Среди них реконструкция объектов капитального строительства, установление порядка реализации решения о КРТ жилой застройки и определения границ такой территории, определение критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, а также утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос.

Согласно тексту закона, жители многоквартирных домов, подлежащих реновации, за дополнительную плату могут приобрести жильё большей площади или с большим числом комнат, чем в квартире, предоставляемой региональным правительством. На это можно будет тратить средства маткапитала, жилищных субсидий и социальных выплат.

Лицам, которые являются собственниками или нанимателями по договору соцнайма отдельных комнат в коммунальных квартирах, в рамках КРТ будут предоставлены целые квартиры. Если одна комната находится в собственности сразу нескольких лиц, то квартира им будет предоставлена в общую собственность.

Текст закона "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области" опубликован на региональном портале правовой информации.

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о реновации жилья, который был разработан по поручению Евгения Куйвашева, а уже на следующий день, 5 марта, документ внесли в региональное Заксобрание.

Отметим, что Александр Высокинский назначен руководителем рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий. Ранее в интервью "Облгазете" он сообщил, что реновация жилья в Екатеринбурге начнётся с двухэтажных и трёхэтажных домов.