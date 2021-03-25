Самая знаменитая баня Урала и России сохранит своё назначение после ремонта

Баня на улице Первомайской стала удачным примером того, как качественный банные услуги можно сделать доступными для многих. Фото: Павел Ворожцов

Назначение самой известной бани Екатеринбурга, прославившейся на всю страну благодаря Никите Хрущёву, обещают сохранить и после её реконструкции. Сейчас екатеринбургское муниципальное предприятие «Бодрость» ищет подрядчика для разработки проекта ремонта и сохранения здания бани по адресу Первомайская, 71, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Баня как театр

На разработку проекта реконструкции бани выделили 2 миллиона 674 тысячи рублей. Площадь объекта составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Но впечатляет оно не размерами, а своим необычным фасадом с портиком и колоннами, несвойственными для зданий столь утилитарного назначения. Именно фасад и является предметом охраны этого объекта.

Баню строили шесть лет, и в январе 1951 года «Банно-прачечный комбинат №5» торжественно открыли. Кроме парилок и помывочных отделений там функционировали буфеты, механизированная прачечная и даже детский бассейн. Как гласит молва, в этой бане любил париться, будучи студентом, Борис Ельцин. Но прославилось здание благодаря другому лидеру страны – Никите Хрущёву.

Осенью 1954 года тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв в ходе поездки по Свердловску и осмотра общественно значимых объектов разродился фразой, навсегда запомнившейся уральцам: «Построили, понимаешь. Баня у них как театр, а театр как баня». Глава страны имел в виду как раз баню на Первомайской с помпезным фасадом, напоминающим античный, а в противовес ей ничем не выделяющееся здание на Вайнера, в котором в то время находился Свердловский драматический театр. Это сравнение появилось у Хрущёва не случайно. Буквально через год, 4 ноября 1955 года, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое породило эпоху хрущёвского утилитаризма в архитектуре. Символом её стали знаменитые хрущёвки – кирпичные и панельные «коробки», сделавшие советские города безликими и похожими друг на друга. Но зато это ускорило темпы строительства и помогло миллионам людей решить их жилищные проблемы.

Три колонны

Наша баня сильно запомнилась Никите Хрущёву: даже спустя много лет, в мае 1962 года, на совещании с руководителями Моссовета по вопросам градостроительства он снова вспомнил о ней, сказав «вот когда в Свердловске построили баню с колоннами – это глупость». Резкие оценки были характерны для Никиты Сергеевича, особенно когда он брался судить об искусстве, в котором не разбирался. Архитектура – не исключение.

Фасад бани на Первомайской задумывался не с целью сделать его похожим на театральный, что было бы действительно глупо – он, скорее, пародировал театральность. Это подчёркивается массивными колоннами и тем, что их почему-то… три. Хотя по всем архитектурным канонам в античном портике должно быть чётное количество колонн. Это можно увидеть даже в зданиях в Екатеринбурге, где используется этот архитектурный элемент. Например, фронтон входа в бывшее главное здание УрГУ поддерживают две отдельно стоящие колонны, мощный портик главного здания УрФУ – восемь колонн. Возможно, тремя колоннами архитектор Пётр Лантратов хотел подчеркнуть, что перед нами именно баня, но с особым архитектурным обликом. Этот особый облик и предстоит сохранить в ходе ремонтных работ.

– Пока о сроках начала работ говорить рано. Есть только смета на разработку проектно-сметной документации, – сказал журналисту «Облгазеты» исполняющий обязанности директора екатеринбургского муниципального предприятия «Бодрость» Рафик Саубанов. – Сейчас мы через торги пропускаем эту смету. Если кто-то заявится, сделает проект, согласует его, тогда начнутся строительные работы.

По словам Рафика Саубанова, здание бани давно не ремонтировалось, и потребность в этом назрела. Но некоторые из наших читателей, прочитав новость о готовящемся ремонте, с недоверием отнеслись к этому известию и стали звонить в редакцию: дескать, не закроют ли баню совсем? Не секрет, что общественных бань, доступных по цене, в Свердловской области становится всё меньше. Совсем недавний пример – когда в Екатеринбурге снесли старейшую в городе общественную баню на улице Куйбышева. И эта тенденция тревожит многих.

– Нет, никто баню не закроет, свой функционал она сохранит, – сказал на это Рафик Саубанов.

КСТАТИ В Екатеринбурге в сфере банно-прачечного бизнеса, кроме многочисленных частных заведений, работают два муниципальных предприятия: «Бодрость» и банно-прачечный комбинат «Жемчужина». Именно туда по традиции устремляется основной поток горожан, желающих попариться. В первое предприятие входят девять городских общественных бань, в том числе и знаменитая баня на улице Первомайской. В структуре «Жемчужины» – три бани. Ещё один бюджетный вариант – железнодорожная баня на улице Кимовской. Две бывших городских общественных бани стали частными: «Водолей» на улице 8 Марта и старейшая в городе баня на Куйбышева, (на её месте сейчас строят филиал «Сандуновских бань», которые, судя по московскому прайсу, доступными уже не назовёшь). – После 1958 года ни одной общественной муниципальной бани в Свердловске, теперь Екатеринбурге, построено не было, – говорит знаток истории городских бань, директор банно-прачечного комбината «Жемчужина» Ольга Борисова. Однако спрос на эту услугу в городе огромный. Например, только бани предприятия «Бодрость», часть из которых небольшие и расположены на окраине города, в 2019 году посетили 198,5 тысячи человек.

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