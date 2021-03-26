Владимир Якушев назвал основные задачи губернаторов при реализации КРТ

Владимир Якушев провёл совещание о применении механизма комплексного развития территорий в регионах УрФО. Фото: Алексей Кунилов.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провёл совещание о применении механизма комплексного развития территорий в регионах Уральского федерального округа. Он обозначил основные задачи губернаторов при реализации КРТ.

Полпред Президента РФ в УрФО отметил, что главные вопросы механизма КРТ будут регулироваться на региональном уровне, поэтому важно обеспечить сбалансирование управление в отдельных субъектах РФ.

"Документ позволит ускорить расселение устаревшего жилого фонда, изменить лицо наших городов, создать комфортную среду для проживания людей и привлечь инвесторов. Перед регионами стоит задача при создании нормативной базы соблюсти баланс: с одной стороны, сделать всё, чтобы защитить конституционные права граждан на жилище, с другой – создать благоприятные условия для инвесторов", – передаёт слова Владимира Якушева департамент информполитики Свердловской области.

Александр Высокинский, который на время отпуска губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева исполняет его обязанности, сообщил полпреду, что на Среднем Урале сейчас идёт активная подготовка к внедрению механизма КРТ. По его словам, власти региона занимаются формированием необходимой правовой основы.

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о реновации жилья, который был разработан по поручению Евгения Куйвашева, а уже на следующий день, 5 марта, документ внесли в региональное Заксобрание. Парламент Свердловской области принял законопроект в трёх чтениях 16 марта, а через 8 дней соответствующий закон подписал Евгений Куйвашев.

Отметим, что Александр Высокинский назначен руководителем рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий. Ранее в интервью "Облгазете" он сообщил, что реновация жилья в Екатеринбурге начнётся с двухэтажных и трёхэтажных домов.