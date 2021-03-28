Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 марта 2021, 12:11

В Екатеринбурге увеличили расходы на ЖКХ на 90,3 млн рублей

капитальный ремонт жилья

На развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Екатеринбурге направят 8,8 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

На реализацию муниципальной программы по развитию ЖКХ и повышению энергетической эффективности в Екатеринбурге готовы потратить ещё 90,3 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Данная программа рассчитана на 2021-2025 годы. Благодаря ей, в частности планируется обеспечить растущие потребности населения в повышении комфортности среды проживания и модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, рост их энергетической эффективности.

Как говорится в обновлённом документе, при реализации программы будет освоено 8 млрд 844 млн 693 тыс. рублей. Ранее сообщалось о 8 млрд 754 млн 347 тыс. рублей.

Известно, что из городского бюджета выделят на 105,8 млн рублей больше запланированного (всего более 2,2 млрд рублей), а из внебюджетных источников – ещё 46,8 млн рублей (5,8 млрд рублей). При этом из регионального бюджета направят меньше на 62,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма выросла на 90,3 млн рублей.

Фото: документ размещён на официальном сайте мэрии

Читайте также:

Мэрия Екатеринбурга назвала улицы, где планируют провести реновацию жилья.

Фонд ЖКХ выделит 74,25 миллиона на замену лифтов в домах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.03.2021, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области зафиксировали 139 случаев коронавируса
28.03.2021, 13:07 / Общество
В России COVID-19 подхватили ещё 9 088 человек
28.03.2021, 12:11 / Общество
В Екатеринбурге увеличили расходы на ЖКХ на 90,3 млн рублей
28.03.2021, 11:03 / Спорт
Сборная России по футболу обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
28.03.2021, 10:13 / Общество
В Красноуфимске выявили более 1,2 тысячи заболевших COVID-19: статистика по городам