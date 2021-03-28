В Екатеринбурге увеличили расходы на ЖКХ на 90,3 млн рублей

На развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Екатеринбурге направят 8,8 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

На реализацию муниципальной программы по развитию ЖКХ и повышению энергетической эффективности в Екатеринбурге готовы потратить ещё 90,3 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Данная программа рассчитана на 2021-2025 годы. Благодаря ей, в частности планируется обеспечить растущие потребности населения в повышении комфортности среды проживания и модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, рост их энергетической эффективности.

Как говорится в обновлённом документе, при реализации программы будет освоено 8 млрд 844 млн 693 тыс. рублей. Ранее сообщалось о 8 млрд 754 млн 347 тыс. рублей.

Известно, что из городского бюджета выделят на 105,8 млн рублей больше запланированного (всего более 2,2 млрд рублей), а из внебюджетных источников – ещё 46,8 млн рублей (5,8 млрд рублей). При этом из регионального бюджета направят меньше на 62,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма выросла на 90,3 млн рублей.

Фото: документ размещён на официальном сайте мэрии

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