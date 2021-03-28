Кушвинцы жалуются на зелёную воду из-под крана

По словам жителей Кушвы, проблемы с водой в городе наблюдаются круглый год. Фото: Антон Инченко.

У части населения Кушвы из-под крана льётся зелёная вода. Как стало известно "Облгазете", с такой проблемой столкнулись жители Заводского района.

Как рассказала изданию местная жительница Светлана Губанова (живёт в рудничном районе), о горячей воде "интересного" цвета ей сообщила дочь. При этом холодная вода внешне ничем не примечательна.

Зелёную воду люди замечают не только в домах. По улицам растекаются зелёные реки.

"Во дворе дома "Детский мир" фонтан бил этой зелени. Два дня. Сейчас льёт на Красноармейской 14 и напротив общаги по Луначарского", – сказала собеседница "ОГ".

Женщина также добавила, что проблемы с водой в городе отмечаются круглый год. К примеру, летом, включив кран, можно обнаружить и землю, и траву и даже "живой волос" (паразит).

Напомним, ещё в прошлом году сообщалось, что Кушва переходит с поверхностного источника водоснабжения на подземный. Масштабный коммунальный проект стоимостью 673 млн рублей находится под особым контролем у правительства региона.

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