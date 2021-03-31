Господдержка на модернизацию системы очистки сточных вод Ревды поступила досрочно

Самый большой объём работ планируется выполнить в предстоящий летний период. Фото: Александр Зайцев.

В Ревде, где совсем недавно ввели в эксплуатацию обновлённую станцию водоочистки, стартует реконструкция очистных сооружений сточных вод. Общая сумма затрат на работы составит порядка 940 млн рублей.

Большая часть из указанных средств – свыше 405 млн рублей – будет выделена из областной казны. Ещё 232 млн рублей направят местные власти и городской водоканал.

Также по просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева модернизацию водоотведения в Ревде поддержит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Он готов предоставить 300 млн рублей. При этом досрочно в регион уже направлено 86,7 млн рублей.

"Эта поддержка даст подрядчику возможность незамедлительно приступить к строительно-монтажным мероприятиям, чтобы выполнить самый большой объём в предстоящий летний период", – передаёт слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики региона. Отмечается, что полностью завершить работы планируется до конца 2022 года.

Добавим, с 2021 по 2023 год на строительство и реконструкцию систем канализования и очистки бытовых сточных вод, расположенных в 12 свердловских муниципалитетах, направят 3,2 млрд рублей. Подробнее об этом читайте тут.

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