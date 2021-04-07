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Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 апреля 2021, 15:20

Екатеринбуржцы смогут голосовать за проекты благоустройства парков только через Госуслуги

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В Екатеринбурге изменится система проведения общественных голосований за проекты благоустройства парков и скверов. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге изменится система проведения общественных голосований за проекты благоустройства парков и скверов. С 26 апреля оставить свой голос можно будет только через портал Госуслуг.

Как сообщают в мэрии уральской столицы, новая система голосования позволит исключить ситуации, когда один человек может принять участие в опросе несколько раз.

"Новая система позволит снять все разногласия по благоустройству ещё на подготовительном этапе, до начала строительно-монтажных мероприятий", - высказалась о переходе на новую платформу председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Отметим, что сейчас общественные голосования за проекты благоустройства парков и скверов Екатеринбурга проводятся на официальном сайте горадминистрации. С 26 апреля они будут проходить на единой общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды, запущенной по инициативе АНО "Диалог Регионы" и Минстроя РФ.

Чтобы стать участником опроса необходимо перейти на сайт проекта, выбрать из списка свой город и пройти авторизацию с помощью Госуслуг или зарегистрироваться на портале. После этого участнику будет предложен список общественных территорий, которые должны быть благоустроены.

Областная газета Свердловской области

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