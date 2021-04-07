А у нас водопровод... Где?

Полтора месяца жители частных домов в селе Маминском (Каменский ГО) вынуждены жить без воды. Иллюстрация: Максим Смагин

Полтора месяца жители частных домов в селе Маминском (Каменский ГО) вынуждены жить без воды. Ещё 23 февраля из-за отключения электричества вышел из строя частотный регулятор на скважине, подающей воду. Электричество вскоре дали, но оборудование не восстановилось. И пока его ремонтировали, водопроводные сети успели промёрзнуть (стояли сильные холода). Администрации села и округа организовали подвоз воды жителям. Но, со слов самих сельчан, этой воды оказалось недостаточно – людям пришлось растапливать в вёдрах… снег.

Печка – в помощь

В селе Маминском проживают больше тысячи человек – в многоквартирных домах и частном секторе. Многоквартирные дома из-за аварии не пострадали – без воды остались 67 частных жилых домов. На сегодняшний день водоснабжение 30 домов уже восстановлено, но ещё 37 домов – по улице Свердлова – остаются без воды.

Сельчане атаковали местные СМИ жалобами. Как рассказали наши коллеги-журналисты из интернет-портала KU66.Ru, к ним в редакцию поступили фотографии жителей, растапливающих в вёдрах снег, чтобы получить воду. А корреспонденты телеканала «Вести-Урал» даже сняли сюжет о ситуации в селе. Так, сельчанка Галина Лузенина рассказала, что ей каждый день требуется стиральная машина (у женщины шесть внуков и тяжело больная мама), а воды нет, да и унитаз, установленный в доме, не работает. Надежда Осокина поведала, что запасается водой с помощью снега – набирает ведро и ставит его на тёплую печку. Правда, воды выходит только полведра, и не совсем чистой.

Проблема осложняется тем, говорят жители, что на пострадавшей из-за аварии улице нет ни колодцев, ни колонок. Несколько лет назад их засыпали, чтобы не проваливались местные ребятишки.

Водная «времянка»

Сейчас подвоз воды в село организован – по заявкам жителей, сообщили в администрации Каменского городского округа. Заявки собирает глава сельской администрации Виктория Воробьёва. Трижды в неделю приходит машина, объём привозной воды – от 2 до 4 тонн. А на сетях продолжаются ремонтные работы – коммунальщики трудятся без выходных.

– Специалисты ведут раскопку водопровода, чтобы сделать закольцовку и подать воду в дома напрямую. Но почва сильно промёрзла за зиму, дело идёт медленно, по 3 метра в день. Вдобавок сам водопровод в сильно изношенном состоянии, приходится латать дыры, чтобы при запуске системы не случилось утечек, – рассказал глава Каменского ГО Сергей Белоусов.

Пока идут раскопки, мэр округа принял решение провести наземное ответвление водоснабжения от соседней улицы, чтобы в кратчайшие сроки помочь людям. По поручению главы начальник муниципального предприятия «Тепловодоснабжение КГО» Вячеслав Засыпкин уже съездил в Екатеринбург – закупить необходимые материалы.

– Пойти по такому пути раньше мы не могли из-за морозов, – пояснил Сергей Белоусов. – Технически это возможно только при плюсовых температурах воздуха. Рассчитываем сделать наземную «ветку» в ближайшие три дня, и вода будет. На случай кратковременных похолоданий в системе предусмотрен экстренный слив воды.

Деньги – на износ

Проблема жителей села Маминского дошла до областного министерства энергетики и ЖКХ. Глава ведомства Николай Смирнов заверил, что ситуация под контролем. Но чтобы окончательно решить проблему, нужна полная замена всей водопроводной магистрали. Иначе перебои с водой будут продолжаться.

– Глава округа оформил заявку на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для получения финансовых средств из резервного фонда региона, чтобы провести ремонтные работы. Мы эту заявку поддерживаем, – сообщил министр.

В администрации округа информацию подтвердили. Предварительно на ремонт сетей необходимо 32 млн рублей. В мэрии ждут решения губернатора.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В тему Каменский городской округ – один из самых проблемных в регионе в плане износа коммунальных сетей. В состав муниципалитета входят 65 населённых пунктов, и все они сельские. Общее количество жителей – 27,7 тысячи человек. В интервью «Облгазете» глава округа Сергей Белоусов (см. № 235 от 16.12.2020 г.) рассказывал, что износ сетей превысил 80 процентов, они не ремонтировались 30 лет. Как следствие – регулярные порывы и аварии. Зимой 2018 года в крупнейшем посёлке округа Мартюше случились сразу 6 (!) аварийных ситуаций на теплосети и параллельно – подтопление канализационных стоков. А на улице – минус 33 °С и тепла нет. Тогда жители подняли буквально всех (несколько возмущённых звонков поступило и к нам в редакцию), а мэрия подверглась жёсткой проверке прокуратуры. Сейчас порядка 20 процентов теплосетей на территории заменено, запущены две новые газовые котельные. Теплосети переданы в концессию инвестору сроком на 25 лет, в них будет вложено 500 млн рублей. Работы начнутся в этом году. А сети водоснабжения и канализации по-прежнему остаются в плачевном состоянии, их техническое состояние просто «аховое», констатируют в муниципалитете.