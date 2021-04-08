Глава Екатеринбурга анонсировал расширение полномочий квартальных

Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 8 апреля проводит первую пресс-конференцию в статусе мэра. В рамках встречи с журналистами он заявил о планах расширить полномочия квартальных.

Ожидается, что в рамках этой реформы квартальные смогут больше влиять на управляющие компании в ходе устранения возникающих проблем. Соответствующие поправки в областное законодательство готовит мэрия Екатеринбурга.

Напомним, что главу Екатеринбурга депутаты гордумы официально выбрали 9 февраля 2021 года. С конца года Алексей Орлов временно исполнял полномочия мэра, то есть возглавляет столицу Урала уже более 100 дней.

Утром градоначальник представлял в гордуме изменённую структуру администрации Екатеринбурга.