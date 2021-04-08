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Общество / Благоустройство и ЖКХ
8 апреля 2021, 19:19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог с квартирой ветерану труда

  Анна Митчина
Рисунок вечного огня

Из-за статуса "Ветеран труда" Виктор Слюсарев не мог получить квартиру за счёт федеральных средств. Фото:Галина Соловьёва

Виктор Слюсарев, ветеран труда из Новой Ляли, переедет в новую квартиру. Этого удалось достичь благодаря личному вмешательству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ветеран проживал со своей супругой в старом бревенчатом доме и много лет стоял в очереди на получение жилья. Несмотря на то, что дом не попадал под критерии аварийного, и не было возможности расселить жильцов, Виктору Слюсареву неоднократно предлагалась квартира в Доме ветеранов. Но он отказывался и продолжал стоять в очереди. "Областная газета" писала, что в Новой Ляле начались проверки из-за возможного нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны

Виктор Петрович получает все положенные выплаты и льготы как ветеран труда, однако по закону получить квартиру за счёт федеральных средств имеют право только ветераны боевых действий. Искать выход из сложившейся ситуации губернатор Евгений Куйвашев поручил вице-губернатору Сергею Бидонько. Уже сегодня, 8 апреля, Виктор Слюсарев поехал вместе с дочерью смотреть подобранную для него трехкомнатную квартиру площадью 60 метров. Она располагается в центре города. Новый трёхэтажный дом сдали в конце 2020 года. Если новое жильё понравится 95-летнему ветерану, то начнутся процесс оформления квартиры и переезд. 

К покупке жилья привлекли благотворительные средства, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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