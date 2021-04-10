За сутки в Свердловской области выявили 126 случаев COVID-19

Общее число инфицированных в регионе составляет 83 830 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировали 126 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе составляет 83 830 человек.

Из больниц по выздоровлению выписались ещё 135 пациентов, переболевших коронавирусом. За всё время пандемии с болезнью удалось справиться уже 77 285 свердловчанам. На лечении остаются около 3,7 тыс. человек, 302 из которых - в тяжёлом состоянии.

Новые заражённые COVID-19 есть среди жителей Екатеринбурга (+42), Алапаевска, Артемовского, Артинского, Белоярского, Берёзовского и Верхнесалдинского городских округов, Волчанска, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвинского городского округа, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергиинского муниципального района, Новолялинского и Полевского городских округов, Пышминского, Ржевского и Серовского городских округов, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Также в регионе зафиксировано ещё 16 летальных исходов. Всего от болезни скончались уже 2 828 жителей Среднего Урала.

Напомним, вчера оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области сообщал о 122 заражённых COVID-19.

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