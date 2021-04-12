«Я – перфекционист. Всегда хочу, чтобы было лучше»

О состоянии коммунального хозяйства нужно судить не только по бодрым справкам, но и по результатам проверок в подвалах домов, уверен Николай Смирнов Фото: Алексей Кунилов

Вода, тепло, свет, газ… Без этих бытовых благ наша жизнь уже кажется невозможной. Каждый месяц мы оплачиваем коммунальные квитанции и за свои деньги требуем качественных услуг. Но аварии на сетях и сбои в работе коммунальных предприятий, к сожалению, имеют место. «Облгазета» встретилась с руководителем, который непосредственно отвечает на развитие жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области – министром энергетики и ЖКХ Николаем СМИРНОВЫМ. Он дал ответы на самые острые вопросы и рассказал, что удалось сделать в сфере ЖКХ за последние пять лет.

Николай Смирнов является областным министром энергетики и ЖКХ уже 10 лет, его часто называют самым народным министром Фото: Павел Ворожцов

Износ сетей

– Николай Борисович, главы уральских муниципалитетов часто жалуются на высокий износ коммунальных сетей. В целом по региону он превысил 60 процентов, отсюда постоянные порывы и аварии. Есть ощущение, что за последние пять лет мы слабо продвинулись в решении этой проблемы. Так ли это?

– На самом деле в жилищно-коммунальном комплексе Свердловской области за последние пять лет произошли кардинальные изменения. Строятся новые очистные сооружения, котельные. И крупных инфраструктурных объектов с каждым годом становится всё больше. Но сетевое хозяйство остаётся главной проблемой отрасли. Года четыре назад был момент, когда процент износа сетей начал снижаться. А вот сейчас я бы не стал утверждать, что это так. Причины две. Во-первых, после ввода в эксплуатацию сетей прошло уже 50–70 лет. Во-вторых, сказывается недофинансирование отрасли, в первую очередь, со стороны потребителей. Только в прошлом году жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области недополучил порядка 3 млрд рублей от физических и юридических лиц. Хотя услуги жителям были оказаны. Возможно, это связано с пандемией и снижением доходов населения. Соответственно, на эту же сумму меньше выполнено работ по замене сетей.

Это проблема не только нашего региона, но и всей страны. Сейчас федеральное правительство разрабатывает новую программу – «60+». Речь идёт о плановой замене коммунальных сетей со степенью износа более 60 процентов. Порядок участия в программе скоро будет утверждён, и мы будем в ней участвовать. А пока ремонтные работы на сетях выполняются за счёт областной программы модернизации сферы ЖКХ. Плюс губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ежегодно выделяет средства из резервного фонда региона на эти цели.

– Можете назвать цифру, сколько километров сетей в год удаётся отремонтировать?

– На каждой территории – по-разному. В Екатеринбурге коммунальные предприятия больше вкладывают средств в замену сетей. В малых городах – гораздо меньше: у них просто нет таких денег. Точно могу сказать, что ежегодно меняется несколько десятков километров сетей. Но это именно ремонтные работы, которые позволяют продлить срок эксплуатации сетевого хозяйства.

Проблема в том, что сразу в нескольких муниципалитетах области встал вопрос уже не о ремонте, а о новой прокладке сетей тепловодоснабжения и канализации. Их нужно строить с нуля, так как старые сети не подлежат восстановлению. И если на тепловодоснабжение деньги более-менее выделяются, то системы водоснабжения и водоотведения финансируются по остаточному принципу.

– Назовите самые «болевые» точки региона…

– Каменский городской округ. Там вопрос замены сетевого хозяйства уже не назрел, а «перезрел». Населённых пунктов очень много, расстояние между ними большое, требуется не одна сотня миллионов рублей, чтобы решить вопрос. И нынче неожиданно «вылезла» проблема в Кировградском городском округе. В процессе подготовки к отопительному сезону выяснилось, что нужно менять магистральную сеть теплоснабжения на территории и переходить на квартальные. Это 200–300 миллионов рублей минимум – в течение двух-трёх лет, чтобы всё сделать. Уже прошло несколько совещаний и будут ещё – пытаемся оказать помощь муниципалитетам.

Качество воды

– Ещё одна проблема, которая очень беспокоит уральцев, – качество питьевой воды. Старые очистные сооружения на водоёмах создают угрозу не только для здоровья жителей, но и для экологии области. Знаем, что в нескольких территориях строятся новые очистные. Какие будут сданы в этом году?

– Очистные сооружения подразделяются на два типа: питьевого водоснабжения – они обеспечивают качество питьевой воды, – и очистные канализационно-бытовых стоков.

По питьевому водоснабжению. Запущен крупный объект в Кировграде с привлечением федеральных средств. Муниципалитет перешёл на новые скважины – подземные. До недавнего времени вода в кранах жителей Кировграда была рыже-чёрная. С запуском сооружений качество воды улучшится. Система ещё промывается, но Роспотребнадзор уже фиксирует значительные улучшения по ряду показателей.

В Верхней Туре построены новые очистные сооружения – тоже по федеральной программе. Летом будет запуск в эксплуатацию. Округ переходит с открытого источника водозабора на подземный – с системой очистки воды. Ведётся строительство очистных сооружений в Кушве – до конца года завершится, потом пусконаладка. В Кленовском сельском поселении и Верхотурье поставили на скважинах новые системы очистки.

В Первоуральске по поручению губернатора идёт реконструкция насосно-фильтровальной станции. В Ревде построен огромный комплекс очистных – 12 объектов, часть из них – под землёй. Ни в одном российском городе с населением меньше 1 миллиона человек нет такого объекта.

Теперь что касается очистных канализационно-бытовых стоков: ежегодно вводим в эксплуатацию по 2–3 новые станции очистки. В небольших городах ставим модульные станции, в крупных городах – более серьёзные объекты делаем. Из недавнего? Запущена станция в Бисерти. Скоро заработают в Верхней Туре и Волчанске. Идёт строительство в Верхних Сергах, Нижней Салде, Слободо-Туринском районе. В Ревде на федеральные деньги начинается строительство химико-биологической очистки сточных вод, до конца 2022 года должны завершить.

– Сколько ещё таких объектов нужно?

– Сейчас главная задача – начать строительство очистных сооружений в Верхотурье. Это единственный город в Свердловской области, где таких сооружений не было никогда. Проектно-сметная документация готова, заключено концессионное соглашение с инвестором, идёт процесс экспертизы. Как только будет заключение, заявляемся с этим проектом на федеральный уровень.

С этого года крупные очистные сооружения начинаем строить в Берёзовском и Ирбите. Нижний Тагил разрабатывает проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений питьевого водоснабжения с магистральным водоводом. К концу года проект будет завершён, и мы с ним тоже заявляемся на федеральный уровень.

Если в целом, то две трети очистных сооружений, которые необходимы Свердловской области, уже построены. Это, конечно, радует.

Газификация

– По-прежнему вызывает вопросы ситуация с газификацией в регионе. В некоторых муниципалитетах жители ждут газа по нескольку лет. Почему?

– Да, проблема такая есть. В одном населённом пункте у нас есть улицы с газом и без. Негазифицированных территорий тоже много. Здесь сошлось несколько обстоятельств. Во-первых, финансирование мероприятий по газификации. И правительство области, и сами газовые компании с каждым годом выделяют на них всё больше средств. Но дело в том, что все территории компактного проживания людей в Свердловской области уже газифицированы. А вот с некомпактным – большой вопрос. Расстояние между населёнными пунктами – больше, соответственно, длина газопровода тоже, а количество подключений жителей из расчёта на один километр наоборот, меньше.

Ещё один момент: есть территории, где доля подключения жилых домов к уже построенному газопроводу не превышает 25 процентов. У кого-то нет средств купить котёл и подключиться. Или в домах нет технической возможности установить котёл или сделать пристрой для него.

Непростая ситуация в сёлах: там отдельные категории граждан – врачи, учителя – имеют 50-процентную компенсацию за оплату коммунальных услуг и бесплатные дрова. Если им перейти на газ, они свои льготы потеряют. А на этих людей смотрит большинство сельчан.

– Правительство региона предпринимает какие-то шаги по улучшению ситуации?

– В прошлом году по поручению губернатора мы впервые за 10 лет провели не корректировку схемы газоснабжения, а разработали новую – с «узкими местами» и мероприятиями для их «расшивки». Указом губернатора скорректирована областная программа газификации, куда вошли новые точки, где появилась возможность газификации.

По поручению губернатора также увеличена компенсация для отдельных категорий граждан с 35 до 70 тысяч рублей на газификацию. Это малоимущие, многодетные уральцы, пенсионеры с низким уровнем дохода. Разрешено долю материнского капитала, которая выплачивается из областного бюджета, также направлять на газификацию. Думаю, это серьёзно повлияет на ситуацию.

К 2025 году 30 процентов населённых пунктов Свердловской области будет полностью газифицировано. Сейчас высокий процент газификации показывают Нижнесергинский район, Волчанск, Сысерть, Нижний Тагил, Каменск-Уральский.

Благоустройство

– Уже пять лет Свердловская область участвует в федеральном проекте «Комфортная городская среда». В рамках него идёт благоустройство общественных пространств – парков, скверов, набережных, площадей и дворовых территорий. Жители путём голосования определяют первоочередные площадки для благоустройства. Вы довольны тем, что получается?

– Да. Это именно тот проект, который очень нужен жителям. Кстати, с этого года уральцы смогут проголосовать за территории в режиме онлайн. Минстрой РФ совместно с АНО «Диалог» запускает федеральную платформу za.gorodsreda.ru. Первое онлайн-голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая.

Населённые пункты преображаются. И сознание людей постепенно меняется. Плюс появляется возможность для развития внутреннего туризма. Есть, конечно, и критика. Не все подрядчики, к сожалению, ответственно подходят к качеству работ. По Екатеринбургу есть вопросы. Но негатив не всегда обоснован и не носит системный характер.

– Вы регулярно приезжаете в муниципалитеты на открытие благоустроенных площадок. Есть места, которые вас особенно поразили?

– Из крупных городов я бы выделил Каменск-Уральский. Не называя какой-то конкретный объект. Там очень грамотный подход властей к благоустройству. Работы идут во всех районах. А обновлённые территории образуют пешеходное кольцо. То есть идёшь по новому бульвару – он переходит в новый парк, потом в площадь, набережную… Целый комплекс получается.

Прекрасные объекты, особенно набережная, в Краснотурьинске. Там очень много внимания уделяют благоустройству и комплексному развитию города. Ещё один муниципалитет я бы обязательно отметил – это Верхняя Тура. Напомню, это первый округ, который выиграл федеральный грант по конкурсу на самые благоустроенные территории в малых городах и исторических поселениях. Этим летом там сдают прекрасный спортивный парк. Двухуровневая площадка – с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, по периметру – дорожка для скандинавской ходьбы, теннисный корт и прочее. И это всё на небольшом пространстве и за небольшие деньги. Как я говорю, у этого объекта один недостаток – он не в Екатеринбурге! (смеётся). Туда точно будут приезжать со всей округи.

Прекрасная набережная сдана в Верхнем Тагиле – в этом году к ней примкнёт площадь со сквером. В Реже – красивый сквер около исторического музея. В Нижнем Тагиле – парк Победы, в Волчанске – парк с озером, где рыбы живут. Долго могу перечислять.

Что касается Екатеринбурга, здесь принципиально благоустраивают центральную часть города. Почему так повелось, мне сказать сложно. Будет ли меняться подход – решать городской администрации. Я – перфекционист. Всегда хочу, чтобы было лучше.

– В прошлом году в Свердловской области благоустраивались 47 дворов и 54 общественных пространства – в 48 муниципалитетах. В этом году в планах – 22 двора и 45 общественных территорий. При этом финансирование то же – 1,8 млрд рублей. Почему так?

– Мы приняли решение, что общественные пространства будут в приоритете. Во-первых, ответственность за их содержание несут органы местного самоуправления. В отличие от дворов, за которые отвечают собственники жилья и управляющие компании. Во-вторых, благоустраивая общественные пространства, мы повышаем комфортность проживания большего числа людей. И позитивный эффект от реализации проекта выше. Что касается денег, то проекты все – крупные, и большинство контрактов рассчитаны на двухлетний период. Поэтому так.

– В Екатеринбурге затормозилось благоустройство дендропарка на Первомайской. Ваше мнение о ситуации?

– Это полномочия городской администрации. Жители проголосовали за этот объект, и обязанность администрации подготовить проектно-сметную документацию. В том, что её до сих пор нет, виноват и заказчик работ, и подрядчик. Там срочно нужно приступать к работам, иначе эта территория будет упущена из планов по благоустройству. Нужно решать вопрос с заболоченностью парка, плюс нужно обеспечивать уход за редкими деревьями, которые там растут. Иначе их придётся заново высаживать.

– Если говорить о благоустройстве уральских территорий в общероссийском масштабе, наш регион – на какой позиции? Мы в числе лидеров или аутсайдеров?

– Ежегодно федеральное Министерство строительства и ЖКХ высчитывает индекс качества городской среды в российских городах. Там 36 различных показателей, по которым работают федеральные эксперты. И один из главных показателей – это динамика: сколько городов год назад были неблагоустроенными, и сколько в новом году стали благоустроенными. Так вот, Свердловская область входит в пятёрку регионов-лидеров – как по количеству городов с высоким индексом благоустройства, так и по динамике. Нынче сразу три города – Краснотурьинск, Кировград и Берёзовский – были признаны благоустроенными, хотя ещё в 2019 году такую оценку им не давали. Интересно, что индекс Краснотурьинска составил 195 баллов – это на один балл выше, чем у Екатеринбурга. А высшую оценку получил Лесной – 216 баллов.

Обращение с ТКО

– Третий год в Свердловской области идёт экологическая реформа. За обращение с твёрдыми коммунальным отходами теперь ответственны региональные операторы. Долго жители «притирались» к новой системе, да и сами регоператоры не сразу включились в работу и даже оспаривали свои тарифы в суде… Сейчас ситуация урегулировалась?

– Основные вопросы по работе с физическими лицами сняты. Сейчас нужно выстраивать работу с юридическими. И даже привлекать правоохранительные органы. У нас не все юрлица заключают договоры с регоператорами на вывоз ТКО. А это значит, что они выбрасывают свой мусор куда придётся.

Вторая задача – строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочных станций. И внедрение на территориях раздельного сбора ТКО. В Екатеринбурге и Каменске-Уральском он уже действует, скоро будет в Первоуральске и Кировграде.

– Кстати, о мусоросортировочных объектах… Насколько нам известно, их должно быть 17. Какие-то уже запущены?

– Заработали линии по сортировке мусора в Алапаевске, Лесном и на Широкореченском полигоне в Екатеринбурге. Выбраны площадки и ведётся проектирование мусоросортировочных комплексов в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле, в Камышлове и Ирбитском районе. Строится мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в Бисерти. Будет мусоросортировочный комплекс в Красноуфимске – вся документация прошла федеральную экспертизу, в том числе экологическую. К 2025 году мы должны запустить объекты и направлять на сортировку до 60 процентов ТКО, как это предусмотрено реформой.

– В муниципалитетах продолжают устанавливать новые контейнерные площадки. Дело дошло до отдалённых, труднодоступных районов, где такого сбора мусора не было никогда. Сейчас наш регион насколько обеспечен контейнерами?

– Большинство территорий имеют контейнерные площадки. Но говорить о том, что Свердловская область полностью ими обеспечена, пока рано. В сёлах и частном секторе сохраняется помешочный сбор отходов. Там мусора не так много, и вывозить его спецтехникой каждый день экономически нецелесообразно. Плюс ко всему, там не так просто выбрать место под контейнерную площадку. Жители хотят, чтобы она была недалеко, но не рядом с их домом. И сосед на соседа «перекладывает». Приходится искать место возле какой-то торговой точки, куда все ходят.

– А переполненные полигоны? Несанкционированные свалки? Как с этим обстоят дела?

– Одна из главных задач экологической реформы – уменьшить нагрузку на действующие полигоны за счёт запуска мусоросортировочных комплексов. В этом году мы закрываем переполненные полигоны в Серове, Качканаре, Сысертском районе, на грани заполнения полигон в Белоярском районе. Они подлежат рекультивации. Взамен заработают новые полигоны, хотя из-за дефицита земель в Свердловской области найти свободные площадки достаточно сложно. И потоки отходов будем перераспределять между территориями.

Что касается несанкционированных свалок, их стало меньше – это факт. Утверждать, что мы убрали всё, что за последние несколько лет было выброшено в лес, неправильно. Но количество таких свалок уменьшается – это видно по объёмам отходов, которые приходят сейчас на полигоны. На 20 процентов больше мусора поступает туда, а не куда-то в лес, за счёт работы регоператоров. Здесь ведь ещё один момент: изменить сознание людей за два с небольшим года действия реформы невозможно. Иногда нужно, чтобы поколение прошло. Но толчок в сторону понимания того, что мы сами несём ответственность за окружающую среду, уже сделан.

Впечатлило В рабочем кабинете Николая Смирнова стоит… мини-фонтан. Это подарок Николаю Борисовичу от друзей на день рождения. Фонтан работает уже три года, вода циркулирует постоянно. – Он увлажняет воздух и успокаивает. С ним мне очень комфортно. Поставил его в кабинете, а не дома, так как на работе провожу больше времени, – рассказал министр.

О личном – Иметь в соседях министра энергетики и ЖКХ очень удобно: если вдруг авария какая-то или проблема, всегда можно обратиться за помощью или пожаловаться. К вам соседи ходят?

– Постоянно (смеётся). И просят помочь, и жалуются, и учат, как работать надо. Приходят и на даче, хотя я всем соседям там сказал, что приезжаю сюда отдыхать и о работе не говорю. Тем не менее с извинениями, да приходят. Помогаю, конечно. В магазинах тоже узнают. В пандемию полегче было – маска на лице…

– Вы регулярно выкладываете в соцсетях фотографии с дачи. Видели, как укутываете хвойные деревья на зиму… А что у вас на даче вообще есть?

– Растёт голубика, смородина, яблони, груши, вишни, кедры… Всё в небольших количествах. Есть грядочка под картошку. Дача для меня – прежде всего место отдыха.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Досье «ОГ» Николай Смирнов родился в 1967 году в Свердловске. Окончил УГТУ-УПИ по специальности «технология электрохимических производств». Кандидат химических наук. Специалист в области химии в четвёртом поколении (его предки работали с Дмитрием Менделеевым и Игорем Курчатовым). Работал в институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН, в управлении науки и энергосбережения правительства Свердловской области, в министерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области. С 2008 года – заместитель министра энергетики и ЖКХ, с 2011 года – министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Кадровый голод Из-за пандемии и ограничений для мигрантов на въезд в Россию в Свердловской области наблюдается нехватка низкоквалифицированных специалистов, констатировал министр. А также специалистов с высшим образованием в среднем управленческом звене (бригадиры, прорабы и пр.). Средняя заработная плата сотрудников в сфере ЖКХ составляет 14–16 тысяч рублей всего. И люди не задерживаются, особенно на территориях, где есть градообразующие предприятия с более высокой зарплатой. Ситуация не приведёт к срыву намеченных проектов, заявил Николай Смирнов. Но дополнительные трудности будут. Увеличится нагрузка на уже работающих специалистов. Незначительно, но сдвинутся сроки реализации проектов. И из общего числа проектов придётся выбирать приоритетные. Износ сетей Определяется по двум факторам: каков предельный срок их эксплуатации (это прописано в технической документации) и сколько порывов и аварий было в процессе опрессовок. Фиксирует процент износа Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Вот такой мини-фонтан стоит в рабочем кабинете Николая Борисовича Фото: Павел Ворожцов