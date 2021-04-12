ЕМУП "Водоканал" решит проблему с неприятным запахом на Химмаше до конца 2021 года

До конца 2021 года в Южной аэрационной станции (ЮАС) Екатеринбурга установят современную систему фильтрации и вентиляции воздуха. Фото: ЕМУП "Водоканал"

Технический директор ЕМУП "Водоканал" Сергей Никифоров заявил, что до конца 2021 года в Южной аэрационной станции (ЮАС) Екатеринбурга установят современную систему фильтрации и вентиляции воздуха. Это должно избавить жителей Химмаша от неприятного запаха.

ЮАС, рассчитанная только на механическую очистку сточных вод, была введена в эксплуатацию в 1975 году. Предприятие ежесуточно принимает около 300 тыс. кубометров хозяйственно-бытовых стоков, порядка 83% всех городских стоков. Жители микрорайона Химмаш, вблизи которого располагается Южная аэрационная станция, уже давно жалуются на неприятный запах, исходящий от предприятия.

Сергей Никифоров в ходе пресс-тура напомнил, что масштабная модернизация ЮАС началась в 2020 году.

"Начав работы 10 месяцев назад, мы герметично закрываем приёмную камеру и каналы, куда поступают стоковые отходы. Переоборудование здания, установку современной системы фильтрации и вентиляции с очисткой воздуха завершим до конца года", - передаёт слова технического директора "Водоканала" пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

По его словам, в список основных задач на ближайшее время входят очистка стоков, удаление и обезвреживание ила, а также обработка кека (образующегося отхода). Сергей Никифоров подчеркнул, что главная цель предприятия - сделать всё возможное для комфортного проживания жителей близлежащих микрорайонов, справившись с неприятным запахом.

Напомним, летом прошлого года экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский говорил, что на модернизацию Южной аэрационной станции в 2021 году планируется выделить 600 млн рублей. На полную реконструкцию станции требуется 6-7 млрд рублей.

Читайте также:

МУП "Водоканал" прокомментировал "экологическую катастрофу" на Химмаше.