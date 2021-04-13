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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 апреля 2021, 10:04

В 2021 году в Свердловской области закроют три мусорных полигона

Сортировка мусора

По словам Николая Смирнова, одна из главных задач "мусорной" реформы – уменьшить нагрузку на действующие полигоны за счёт запуска мусоросортировочных комплексов. Фото: Павел Ворожцов

В этом году на Среднем Урале закроют три переполненных плигона. Речь идёт об объектах в Серове, Качканаре и Сысертском районе. Они подлежат рекультивации.

Об этом в интервью "Областной газете" сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Он также отметил, что в ближайшее время будет закрыт и мусорный полигон в Белоярском районе. Потоки отходов будут распределяться между территориями. Вместо всех закрытых объектов будут открыты новые полигоны. "Хотя из-за дефицита земель в Свердловской области найти свободные площадки достаточно сложно", - признался министр.

По словам Николая Смирнова, одна из главных задач "мусорной" реформы – уменьшить нагрузку на действующие полигоны за счёт запуска мусоросортировочных комплексов. К слову, линии по сортировке мусора сегодня запущены в Алапаевске, Лесном и на Широкореченском полигоне в Екатеринбурге. 

Министр также отметил, что за счёт работы регоператоров стало меньше несанкционированных свалок.

"Количество таких свалок уменьшается – это видно по объёмам отходов, которые приходят сейчас на полигоны. На 20 процентов больше мусора поступает туда, а не куда-то в лес, за счёт работы регоператоров", - рассказал глава свердловского минЖКХ.

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Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге подорожала на 11 млн рублей.

Сюжет

"Мусорная реформа" в Свердловской области
С 1 января по всей России стартовала "мусорная реформа".

Областная газета Свердловской области

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