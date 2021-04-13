Николай Смирнов назвал "болевые" точки по износу сетей в Свердловской области

Вопрос замены сетевого хозяйства остро стоит в Каменском и Кировградский городских округах. Фото: Алексей Кунилов.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал "болевые" точки региона по износу коммунальных сетей. О проблемных муниципалитетах он рассказал в интервью, которое дал "Облгазете".

По словам Николая Смирнова, вопрос замены сетевого хозяйства уже "перезрел" в Каменском ГО. В данном городском округе много населённых пунктов и расстояние между ними большое. Таким образом, чтобы решить существующую проблему "требуется не одна сотня миллионов рублей".

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала, что жители села Маминское (Каменский ГО) были вынуждены полтора месяца жить без воды. Власти муниципалитета делали всё возможное, чтобы обеспечить людей водой. Однако для устранения проблемы необходимо полностью заменить всю водопроводную магистраль. Иначе перебои с водой продолжатся.

В числе проблемных территорий свердловский министр также назвал Кировградский ГО, где "в процессе подготовки к отопительному сезону выяснилось, что нужно менять магистральную сеть теплоснабжения и переходить на квартальные". Чтобы всё сделать в течение двух-трёх лет нужно 200-300 млн рублей.

"Уже прошло несколько совещаний и будут ещё – пытаемся оказать помощь указанным муниципалитетам", уточнил Николай Смирнов.

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