Из труднодоступных территорий впервые начали вывозить бытовые отходы

У каждой деревни годами копилась "секретная" свалка. Теперь они легализовались. Фото: Галина Соколова.

Экологическая реформа, как бы её ни критиковали, сделала почти невозможное: расшевелила вековые сельские свалки и отучила жителей отдалённых посёлков сжигать, закапывать и относить в ближайший лесок бытовой мусор. Мусоровозы приехали туда, где их не видели со времён основания селений.

Свыше 300 населённых пунктов Свердловской области не имеют круглогодичного автодорожного сообщения. Некоторые деревни и посёлки превращаются в «острова» на время весеннего паводка, до других можно добраться только по зимнику. Всё необходимое жители завозят доступными способами: по железной дороге, по водным или ледяным переправам. А как вывозят мусор? До недавнего времени – никак не вывозили.

Отходы оседали за околицей крайнего дома, в брошенных строениях и лесных оврагах. Как-то староста одного из посёлков рассказал по секрету, что каждую весну жители проводят субботник: несут весь мусор в одно место, а потом заказывают трактор и захоранивают.

Деревенский мусор вышел из тени, когда в России началась экологическая реформа. В больших сёлах появились контейнеры, а в малые мусоровоз стал приезжать по графику, чтобы забрать от домов мешки с отходами.

- В начале 2019 года система обращения с твёрдыми коммунальными отходами была налажена в 146 населённых пунктах северной зоны (в неё входят Нижний Тагил и муниципалитеты севернее него). В апреле этого года вывоз мусора идёт уже из 248 населённых пунктов, - сообщили в компании-операторе «Рифей».

Только в Горноуральском ГО, что такое регулярный вывоз мусора, узнали жители 35 сёл и деревень. А огромные стихийные свалки за сёлами Петрокаменское и Краснополье, бывшие элементами местных пейзажей десятилетиями, ликвидированы. Оттуда вывезено больше 65 000 кубометров отходов.

Иногда процесс ликвидации свалки превращается в археологические раскопки.

- В деревне Каменка, относящейся к городскому округу Первоуральск, под верхним слоем отходов рабочие вскрыли карстовую полость, заполненную ещё одним пятиметровым слоем твёрдых коммунальных отходов. К уборке объекта пришлось подключать не только стандартную технику, но и специализированные землеройные машины, - рассказал исполнительный директор фирмы-оператора ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов.

Прошедшая зима принесла перемены и в деревню Унже-Павинская Таборинского муниципального района. Здесь впервые региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» начал сбор твёрдых коммунальных отходов. Проехать автотранспорт в деревню может только по зимнику. Поэтому многотонные отходы отправились за 150 км на тавдинский полигон в морозы. С наступлением распутицы накопление мусора идёт в деревне, и трактор собирает его от домов. Для труднодоступных территорий действует разрешение накапливать отходы до 11 месяцев.

- По решению собрания жителей ранее мы складировали мусор на местной свалке, огороженной забором. А куда ещё нам его было выносить? Теперь оператор забор снёс, мусор разлетается, жители недовольны. Надеемся, что следующей зимой будет оборудована удобная площадка, и отходы станут вывозиться регулярно, - пояснил глава Унже-Павинского сельского поселения Алексей Белоусов.

Таборинские деревни, находящиеся по соседству - Озерки и Пальмино – также пока справляются с мусором самостоятельно. Летом туда можно добраться лишь по водному пути. Жители до сих пор не верят, что когда-нибудь и к ним приедет мусоровоз.

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Опубликовано в №065 от 14.04.2021