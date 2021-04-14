В Екатеринбурге начнут отключать отопление после 1 мая

В апреле отключать отопление не планируют. Фото: Оксана Жилина.

В столицу Урала пришла тёплая погода, сегодня днём воздух прогреется до +19...+21ºС. Несмотря на это, батареи в домах горожан продолжают работать.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕТК, отопительный сезон продолжится до момента подписания главой Екатеринбурга соответствующего постановления. При этом принятию такого решения должны предшествовать пять дней со среднесуточной температурой выше +8ºС. Только после подписания документа энергетики начнут переводить станции и котельные на летний режим работы.

"Температура теплоносителя, подаваемого потребителям с ТЭЦ и котельных в Екатеринбурге, соответствует погодными условиями и температурным графикам. В Екатеринбурге действует открытая схема горячего водоснабжения, поэтому невозможно снизить температуру теплоносителя: её необходимо выдерживать, чтобы обеспечить подачу горячей воды надлежащей температуры (60-70 градусов)", – заявили в компании.

В большей части городского жилфонда есть техническая возможность регулировки температуры отопления. Если жителей не устраивает температура в квартире, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Продолжение отопительного сезона "Облгазете" также прокомментировали в пресс-службе мэрии. Там рассказали, что погода ещё не устойчивая. Если сейчас выключить городскую систему отопления, то при необходимости, на запуск потребуется больше 10 дней. Таким образом, отключение "планируется после 1 мая, когда ночи буду теплее".

Добавим, ранее сообщалось, что отключить отопление в Екатеринбурге планируется до 13 мая.

Читайте также:

В Свердловской области резко похолодает в пятницу.