В России запускают горячую линию по вопросам голосования за объекты благоустройства

Для жителей Свердловской области дополнительно работает и региональная горячая линия. Фото: Галина Соловьёва.

По телефону можно будет получить ответы на все вопросы по голосованию. Жители Свердловской области могут обращаться и в региональную горячую линию.

По инициативе Минстроя РФ в стране открывается горячая линия по вопросам электронного голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Она начнёт работу 19 апреля и продолжится до момента закрытия голосования, 30 мая. Для граждан из любого региона страны будет функционировать единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13.

Горячую линию открывают специально за неделю до старта голосования на платформе za.gorodsreda.ru, чтобы каждый желающий мог получить помощь в вопросах работы платформы, а также узнать, какой личный вклад могут внести россияне в развитие своего города.

"Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства" – приводят слова замглавы Минстроя России Максима Егорова департамент информполитики Свердловской области.