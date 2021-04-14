Николай Смирнов назвал муниципалитеты, в которых начнётся реконструкция очистных сооружений

В области ведётся большая работа по улучшению качества воды. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области идёт активная замена очистных сооружений. В списке насчитывается десяток городов.

Ремонт очистных сооружений питьевого водоснабжения пройдёт в таких городах:

Верхняя Тура (запуск запланирован на лето 2021 года)

Кушва (строительство завершится в конце 2021 года)

Первоуральск (сроки проведения работ не уточняются).

В Кировграде, Верхотурье и Кленовском поселении уже обновили систему очистки питьевой воды.

Замену очистных канализационно-бытовых стоков проведут в следующих городах:

Верхняя Тура (начало строительства: 2021 году),

Волчанск (начало строительства: 2021 году),

Верхние Серги (идёт строительство, дата окончания не уточняется),

Нижняя Салда (идёт строительство, дата окончания не уточняется),

Слободо-Туринский район (идёт строительство, дата окончания не уточняется),

Берёзовский (начало строительства: 2021 год),

Ирбит (начало строительства: 2021 год),

Ревда (начато строительство, планируют закончить его в 2022 году).

Также свердловские власти строят большие планы на Верхотурье.

"Это единственный город в Свердловской области, где таких сооружений не было никогда. Проектно-сметная документация готова, заключено концессионное соглашение с инвестором, идёт процесс экспертизы. Как только будет заключение, заявляемся с этим проектом на федеральный уровень", - рассказал в интервью "Областной газете" региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Министр отметил, что к концу года планируют завершить разработку необходимой документации для строительства системы питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле. Когда всё будет готово, власти отправят заявку на федеральный уровень.