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Общество / Благоустройство и ЖКХ
14 апреля 2021, 17:00

Николай Смирнов назвал муниципалитеты, в которых начнётся реконструкция очистных сооружений

  Анна Митчина
Вода наливается в стакан

В области ведётся большая работа по улучшению качества воды. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области идёт активная замена очистных сооружений. В списке насчитывается десяток городов.

Ремонт очистных сооружений питьевого водоснабжения пройдёт в таких городах:

  • Верхняя Тура (запуск запланирован на лето 2021 года)
  • Кушва (строительство завершится в конце 2021 года)
  • Первоуральск (сроки проведения работ не уточняются).

В Кировграде, Верхотурье и Кленовском поселении уже обновили систему очистки питьевой воды.

Замену очистных канализационно-бытовых стоков проведут в следующих городах: 

  • Верхняя Тура (начало строительства: 2021 году),
  • Волчанск (начало строительства: 2021 году),
  • Верхние Серги (идёт строительство, дата окончания не уточняется),
  • Нижняя Салда (идёт строительство, дата окончания не уточняется),
  • Слободо-Туринский район (идёт строительство, дата окончания не уточняется),
  • Берёзовский (начало строительства: 2021 год),
  • Ирбит (начало строительства: 2021 год),
  • Ревда (начато строительство, планируют закончить его в 2022 году).

Также свердловские власти строят большие планы на Верхотурье.

"Это единственный город в Свердловской области, где таких сооружений не было никогда. Проектно-сметная документация готова, заключено концессионное соглашение с инвестором, идёт процесс экспертизы. Как только будет заключение, заявляемся с этим проектом на федеральный уровень", - рассказал в интервью "Областной газете" региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Министр отметил, что к концу года планируют завершить разработку необходимой документации для строительства системы питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле. Когда всё будет готово, власти отправят заявку на федеральный уровень.

Областная газета Свердловской области

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