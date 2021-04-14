В Екатеринбурге презентовали проект бульвара "Каменная река" на ЖБИ

ульвар будет поделён на несколько зон. Фото: проект благоустройства.

В Екатеринбурге планируют обустроить бульвар "Каменная река" на улице Владимира Высоцкого. Презентован эскизный проект благоустройства общественной территории.

По мнению авторов проекта – архитектурное бюро Isaev architeсts – новая зона отдыха должна стать центром притяжения для жителей микрорайона ЖБИ. Согласно представленной визуализации проекта, бульвар будет поделён на несколько зон:

военно-патриотическая зона, которая будет включать в себя экспозицию военной техники, флагшток, плац и ракету;

зона для спокойного отдыха со скамейками и столиками;

зона для активного времяпрепровождения с тренажёрами, качелями и детскими игровыми комплексами;

особая зона отдыха с шезлонгами и гамаками – "Долина холмов".

Проектом также предусмотрено масштабное озеленение территории. Там высадят яблони, клёны и берёзы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, архитекторы также подумали над безопасным передвижением маломобильных групп населения, пешеходов и велосипедистов с сохранением дороги для автотранспорта. Данный проект был одобрен на заседании совета по развитию рекреационных и общественных пространств, но с доработкой. Авторам проекта необходимо продумать установку дополнительных пандусов.

Читайте также:

В России запускают горячую линию по вопросам голосования за объекты благоустройства.