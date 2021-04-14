Алексей Орлов высказался по поводу парка вблизи УрГУПСа

По словам градоначальника, парк останется в пользовании екатеринбуржцев. Фото: Instagram Алексея Орлова.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопросы горожан о судьбе рекреационной зоны на территории УрГУПСа. По словам градоначальника, парк останется в пользовании екатеринбуржцев.

Алексей Орлов решил прокомментировать ситуацию после многочисленных вопросов о парке, поступивших в адрес мэра после встречи с начальником СвЖД Иваном Колесниковым.

"Позиция по парку УрГУПСа у меня однозначная. Парк должен быть максимально открыт для проведения досуга жителей Екатеринбурга. Рад, что и руководители железной дороги разделяют эту позицию и поддерживают нас", - пишет глава города на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что мэрия Екатеринбурга и СвЖД будет вести переговоры с РЖД и руководством вуза, чтобы решить вопрос в пользу горожан.

Напомним, в начале марта вуз заключил контракт с АО "Корус АКС" на разработку документации на строительство ограждения и систем безопасности вокруг основного кампуса (ул. Колмогорова, 66) и инженерные изыскания. На работы было выделено 3 миллиона рублей.

По плану, забор должен был оградить несколько корпусов УрГУПС и часть зелёной зоны на берегу Исети, а со стороны улиц Одинарки и Колмогорова планировали поставить специальные пункты пропуска.

Позже руководство УрГУПСа пообещало, что забор, возводимый вокруг студенческого городка, не помешает екатеринбуржцам ходить в парк на берегу Исети.