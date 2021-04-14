Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
14 апреля 2021, 20:56

Алексей Орлов высказался по поводу парка вблизи УрГУПСа

Парк возле УрГУПСа

По словам градоначальника, парк останется в пользовании екатеринбуржцев. Фото: Instagram Алексея Орлова.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопросы горожан о судьбе рекреационной зоны на территории УрГУПСа. По словам градоначальника, парк останется в пользовании екатеринбуржцев.

Алексей Орлов решил прокомментировать ситуацию после многочисленных вопросов о парке, поступивших в адрес мэра после встречи с начальником СвЖД Иваном Колесниковым.

"Позиция по парку УрГУПСа у меня однозначная. Парк должен быть максимально открыт для проведения досуга жителей Екатеринбурга. Рад, что и руководители железной дороги разделяют эту позицию и поддерживают нас", - пишет глава города на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что мэрия Екатеринбурга и СвЖД будет вести переговоры с РЖД и руководством вуза, чтобы решить вопрос в пользу горожан.

Напомним, в начале марта вуз заключил контракт с АО "Корус АКС" на разработку документации на строительство ограждения и систем безопасности вокруг основного кампуса (ул. Колмогорова, 66) и инженерные изыскания. На работы было выделено 3 миллиона рублей.

По плану, забор должен был оградить несколько корпусов УрГУПС и часть зелёной зоны на берегу Исети, а со стороны улиц Одинарки и Колмогорова планировали поставить специальные пункты пропуска.

Позже руководство УрГУПСа пообещало, что забор, возводимый вокруг студенческого городка, не помешает екатеринбуржцам ходить в парк на берегу Исети.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2021, 20:56 / Общество
Алексей Орлов высказался по поводу парка вблизи УрГУПСа
14.04.2021, 19:35 / Экономика
Банк России не видит рисков отключения страны от международных платёжных систем
14.04.2021, 18:47 / Общество
В здании бывшего нижнетагильского колледжа "Самородок" создадут креативный кластер
14.04.2021, 18:28 / Общество
«Чистые Игры-2021» пройдут в семи населённых пунктах Свердловской области
14.04.2021, 17:47 / Общество
Пожарники предотвратили возгорание 30 домов в Талице