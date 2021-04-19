Прокуратура проверит сообщение о появлении трещины в стене дома в Академическом

В управляющей компании "Академический" заявили, что подобные трещины могут появляться в следствие усадки нового дома. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по сообщению о появлении трещины в доме 38/4 на ул. Академика Парина. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры Верх-Исетского района.

В управляющей компании "Академический" заявили, что подобные трещины могут появляться в следствие усадки нового дома. Такие недостатки являются гарантийными случаями, которые в течение недели должен будет устранить подрядчик, строивший здание. Устанвлено, что рабочие уже сняли штукатурку со стены дома и зашпаклевали трещину.

Районная прокуратура совместно с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области организовала проверку в отношении подрядчика-строителя и управляющей компании, обслуживающей дом. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.