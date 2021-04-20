В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за массового подтопления домов

Местные жители жаловались на подтопление подвалов в домах по улицам Газетная, Вязовская, Юности, Кольцова. Фото: скрин из группы "Инцидент. Нижний Тагил"

Коммунальщики оказались не готовы к бурному таянию снега, что привело к затоплению подвалов в жилых домах и соцобъектах. В дело вмешалась прокуратура, а следователи возбудили уголовное дело.

Уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) возбудили после прокурорской проверки по сообщениям СМИ. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Как рассказали корреспонденту «Областной газеты» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, затопленными оказались подвалы сразу нескольких жилых домов и социальных объектов. Чтобы разобраться в ситуации 13 апреля 2021 года в Нижний Тагил с рабочим визитом приехал начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан областной прокуратуры Михаил Мякишев. Он провёл рабочее совещание в городской администрации, в ходе которого выяснял причины подтоплений.

Проверка показала, что «Водоканал-НТ» не обеспечил надлежащее отведение сточных вод и своевременное устранение засоров и изливов сточных вод на поверхность. Также выявлены факты неисполнения договорных обязательств по сохранению муниципального имущества, а также несвоевременного выполнения заявок горожан на устранение затопления.

В группу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях местные жители жаловались на подтопление подвалов в домах по улицам Газетная, Вязовская, Юности, Кольцова.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила директору ООО «Водоканал-НТ», а также руководителям четырёх управляющих компаний и главе администрации города представления об устранении нарушений.