УрГУПС построит свой бассейн, оставив парк нетронутым

Сергей Бидонько и Александр Галкин обсудили судьбу парка УрГУПС. Фото: пресс-служба УрГУПС.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и ректор Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) Александр Галкин обсудили с екатеринбуржцами судьбу парка, расположенного на территории вуза. Речь шла о строительстве бассейна и установке ограждения.

Ректор заверил, что вуз не отказывается от планов строительства бассейна, однако возводить спортивный объект будут на территории хозяйственного двора за главным корпусом университета. Парк будет сохранён, рассказали в пресс-службе УрГУПСа. Сейчас работы по проектированию бассейна идут полным ходом.

По словам Александра Галкина, изначально для размещения спортивного объекта на территории вуза рассматривались четыре площадки: за стадионом, на месте хозяйственного двора, на болотистом участке берега пруда и на месте автостоянки. В итоге Ученый совет университета принял решение о строительстве бассейна на территории хозяйственного двора. «Безусловно, принимая это решение, мы учли озабоченность жителей», - сказал ректор.

Сергей Бидонько поддержал принятое руководством УрГУПС решение. «Я считаю, что это абсолютно правильное и мудрое решение. На данной территории нет зелёных насаждений, поэтому урона для окружающей среды не будет», - отметил он.

Присутствовавшие на встрече горожане и активисты всецело поддержали данное решение.

Вторым вопросом для обсуждения стала установка ограждения по периметру территории вуза. Обязательная установка заборов вокруг образовательных учреждений является требованием федерального законодательства. Сергей Бидонько предложил принять решение о возведении забора коллегиально с компетентными органами, которые, возможно, позволят использовать береговую линию пруда в качестве естественной водной преграды, отказавшись от строительства искусственного ограждения на этом участке.

Александр Галкин заверил, что ни одно из имеющихся нормативных требований или решений вуза не предусматривает закрытие территории студенческого городка для прогулок. По его словам, при любом принятом решении доступ граждан на территорию зеленой зоны университета будет.

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