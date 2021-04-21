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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 апреля 2021, 16:03

Владимир Путин: "За подводку газа к границам земельного участка люди платить не должны"

Газ, подведённый к домам

Граждане страны не должны платить за подводку газа к границе земельного участка, это должно сделать государство. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что не у всех россиян есть газ в домах. Он поручил регионам разработать чёткий план газификации.

"Немало российских семей живет в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу "Единой России", а именно: за подводку газа непосредственно к границе земельного участка в населённом пункте люди платить не должны", - заявил глава государства. По его словам, это должно сделать государство.

Владимир Путин также отметил, что рост жилищного строительства - важнейшее направление развития регионов.

"Чем больше будем строить, тем доступнее будет жильё для российских семей. В России в прошлом году ввели 80 миллионов квадратных метров жилья. Нужно увеличить показатель до 120 миллионов квадратных метров и предусмотреть механизм поддержки индивидуальной жилой застройки", - сообщил в рамках послания Федеральному собранию.

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