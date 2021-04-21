Пенсионеры нескольких домов в Кушве уже месяц живут без воды

Зима в Кушве была действительно холодной. Но жители не верят, что это могло стать причиной аварии на водоводе, питающем их дома Фото: Александр Зайцев

Жительница Кушвы Галина Мубаракшина обратилась в редакцию «Областной газеты» с жалобой на бездействие местных коммунальщиков и властей: в домах на двух улицах города уже месяц нет воды.

– Вода из кранов перестала течь 21 марта, – возмущается Галина Николаевна. – С тех пор местный Водоканал не может устранить аварию. Звоним туда чуть ли не каждый день. Ответ один: ждите.

В тот мартовский день без воды в городе Кушве, по словам нашей читательницы, остались жители сразу трёх частных домов, два из них – под номерами 3 и 4 – расположены в переулке Дачном и один – под номером 6 – на улице Суворова. Проживают там пять пенсионеров.

– Пока снег на крыше не сошёл, набирали его: для хозяйственных нужд талая вода годится, – рассказывает Галина Мубаракшина. – Теперь ходим за водой к соседям, иногда сын привозит со скважины, бывает и в магазине берём. Но месяц таскать воду уже тяжело, к тому же мы с мужем болеем сахарным диабетом, да и перед соседями неловко – у всех же счётчики на воду стоят.

По словам нашей читательницы, ремонтники из местного Водоканала приезжали на место, но найти причину обезвоживания не смогли. Пострадавшие дома находятся на одном водоводе, подачу воды в который, по версии Галины Мубаракшиной, могло заблокировать неисправное запорное устройство в распределительном колодце. Но у городских властей иная версия.

– С учётом того, что зима была очень холодная, а водоводы от запорной арматуры до частного сектора проложены непонятно на какой глубине, потому что строили всё это очень давно сами жители, то, скорей всего, трубы у них и перемёрзли, – считает начальник отдела ЖКХ комитета жилищно-коммунальной сферы Кушвинского городского округа Эдуард Ткаченко. – Но это зона ответственности не Водоканала. Сами жители должны нанять стороннюю организацию для того, чтобы возобновить себе подачу воды, либо сделать это собственными силами.

В версию с перемёрзшими подводящими трубами Мубаракшины не верят: такого никогда не было, и почему тогда у других они не замёрзли? Ведь прокладывали трубы у всех одинаково. По словам Галины Мубаракшиной, её супруг Варис Фазылович обследовал злополучную задвижку в колодце и считает, что повреждена именно она.

Связаться с руководством Водоканала в Кушвинском городском округе и выяснить причину того, почему там так долго не устраняют аварию, журналисту на момент подготовки номера к печати так и не удалось – на месте застать руководителя не удалось. Тем временем люди продолжают жить без воды. По словам Галины Мубаракшиной, из-за того, что прекращена подпитка водой расширительного бачка газового котла, его пришлось выключить. Теперь пенсионеры лишены не только воды, но и тепла – благо, на улице не минус 20–30 градусов, однако погода на Урале непредсказуема.

Опубликовано в №71 от 22.04.2021